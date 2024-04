Hitna sjednica o zaključcima NS RS iduće sedmice

SARAJEVO - Na zahtjev Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, iduće sedmice trebalo bi da se održi hitna sjednica ovog doma, a sve u vezi sa zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske.

Ipak, kako su rekli u Klubu poslanika SNSD-a, tačka dnevnog reda biće "Razmatranje aktuelne političke situacije u institucijama BiH - ustavna zakonodavna uloga Parlamentarne skupštine u skladu sa članom 4,a) Ustava".

"Kontaktirale su me kolege iz Kluba poslanika SNSD-a i rekli da planiraju zakazivanje posebne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Pozvali su i nas iz Srpskog kluba da tu inicijativu podržimo, što smo i učinili. Očekujemo da do kraja sljedeće sedmice bude održana posebna sjednica", rekao je Milan Petković, poslanik US u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, istovremeno izražavajući sumnju da će postojati većina u parlamentu koja će podržati takvu inicijativu.

On kaže da Bošnjaci neće pristati na nešto što je u suprotnosti sa stavom OHR-a i stranih ambasadora.

Prema Poslovniku, o opravdanosti i hitnosti sjednice odlučuje predsjedavajući Predstavničkog doma, a s obzirom na to da je na toj poziciji Nebojša Radmanović, koji dolazi iz SNSD-a, izvjesno je da će sjednica biti zakazana.

Podsjećanja radi, Narodna skupština Republike Srpske, nakon što je Kristijan Šmit, kojeg Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika, nametnuo izmjene Izbornog zakona BiH, donijela je zaključke u kojima je, između ostalog, navedeno da će se tražiti posebno zasjedanje parlamenta BiH.

Na toj sjednici, ako je suditi po zaključcima NS RS, tražiće se da se nedozvoljenim i ništavnim proglase odluke Šmita, zatim da se organima BiH zabrani primjena tih odluka i da je sajt OHR-a neprihvatljiv kao mjesto objave zakona. Takođe, jedan od zaključaka je i da se "Službenom glasniku BiH" zabrani da objavljuju akte stranaca i njihovih organizacija, ali i da se na toj sjednici donese izborni zakon BiH sa svim poboljšanjima koja se tiču izbornog integriteta i da se razvlasti CIK, te da se postigne politički konsenzus o daljem evropskom putu BiH i da se taj proces bitno ubrza, kao i da se donese deklaracija o potvrdi teritorijalnog integriteta BiH.

