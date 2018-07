Hoće li bh. političari na godišnji odmor: Hvali more, drž' se izbora

BANJALUKA, SARAJEVO - Nema odmora dok traje obnova - stara je parola, ali kod zvaničnika i predstavnika političkih partija u BiH trenutno važi ona "nema odmora dok traje predizborna borba" pa će tako mnogi da odahnu tek na jesen, kad prođe izborna frka.

Čak i oni malobrojni koji se ipak ne odriču godišnjeg odmora tokom ljeta pravdaju se da će to biti tek nekoliko dana, da napune baterije ili da malo odahnu i vrijeme provedu sa članovima porodice.

Neki priznaju da im treba bar koji dan da isključe telefon i sakupe snagu za izborni finiš.

Ispitali smo gdje će ko na odmor i kada.

Borislav Bojić (DNS), poslanik u Predstavničkom domu BiH

"U formalnom smislu koristiću odmor, a u neformalnom neću nigdje ići jer imam dosta porodičnih obaveza. Tu je i kampanja pa će biti posla".

Zdenka Džambas (HDZ BiH), delegat u Domu naroda BiH

"Zadužena sam za organizovanje izbora, vodim to u ime HDZ BiH u Novom Travniku i mislim da ove godine nema ništa od odmora, biće puno obaveza. Možda na koji dan odem do Neuma i to je sve".

Slavica Josipović (HNS), poslanik u Predstavničkom domu FBiH

"Ovo ljeto biće radno, jer predstoje izbori. Imam mnogo obaveza i kod kuće, muž je bolestan, bavim se poljoprivredom, a i stalno sam među ljudima u svojoj bazi u Srednjoj Bosni. Što se tiče odmora, zahvaljujući sinu išla sam u Rusiju pratiti utakmicu Hrvatska - Argentina i to mi je bio odmor".

Šemsudin Mehmedović (SDA), poslanik u Predstavničkom domu BiH

"Na odmor ne planiram ići, a što se tiče predizbornih aktivnosti neće tu biti nekog velikog posla, sve polako, treba se družiti s ljudima".

Lazar Prodanović (SNSD), poslanik u Predstavničkom domu BiH

"Neću ići na odmor, nisam ovih godina ni išao. Možda nekoliko dana ako bude vremena negdje blizu, ako ništa - ići ću zbog supruge. Biće vremena nakon izbora pa možda malo i odmorim".

Aner Žuljević (SDP BiH), delegat u Domu naroda FBiH

"S obzirom na to da nisam profesionalac većinu odmora sam potrošio na sjednice Doma naroda BiH, a pošto idu izbori pokušaću četiri-pet dana s porodicom provesti na Jadranu".

Dženan Đonlagić (DF), poslanik u Predstavničkom domu FBiH

"Pomjerićemo odmor u kasnu jesen, nema odmora dok traje obnova. Vjerovatno će to biti u kasnu jesen na nekoj domaćoj planini".

Munib Jusufović (SBB), poslanik u Predstavničkom domu FBiH

"Godišnji odmor će proći u predizbornoj kampanji. Već je sve krenulo i naredna dva mjeseca biće u većem intenzitetu, tako da neću koristiti godišnji odmor, kao i većina mojih kolega".

Nenad Stevandić (US), potpredsjednik Narodne skupštine RS

"Imam plan za godišnji odmor, ali ne znam da li ću ga uspjeti realizovati, jer sve zavisi od obaveza u vezi s izborima. Ja sam naučio da se i za vikend mogu odmoriti. Godinama ljetujem na istom mjestu u Budvi, jer moj punac ima stan upravo u tom gradu".

Dragan Čavić (NDP), poslanik u Narodnoj skupštini RS

"Ukoliko budem imao vremena za odmor, to će ove godine biti neka banja zbog mog zdravstvenog stanja. Ne volim velike vrućine, ali kada idem na ljetovanje, na moru volim da provedem vrijeme s porodicom. Nisam ljubitelj dalekih destinacija, već bliže okoline".

Branislav Borenović (PDP), poslanik u Narodnoj skupštini RS

"Ove godine budući da su izbori biće teško naći vremena za godišnji odmor. Zaista je potrebno nekoliko dana zbog porodice da odemo negdje da provedemo vrijeme zajedno, tako da ću potražiti nekoliko slobodnih dana u čitavom ovom rasporedu, koji je jako zgusnut".

Nedeljko Milaković, poslanik u Narodnoj skupštini RS

"Odvojiću nekoliko dana za odmor s porodicom. Da li će to biti tri dana ili više - ne znam, ali svakako da je potrebno da se odmorim. Planiram da odem na more s porodicom na Jadran. Svakako da mi je potrebno nekoliko dana da isljučim telefon i da se maknem iz Banjaluke".

Radovan Vuković (SNSD), poslanik u Narodnoj skupštini RS

"Svake godine idem na ljetovanje, a i ove godine planiram ići u Crnu Goru. Ići ću s porodicom na godišnji odmor, planiramo provesti deset dana u Igalu".