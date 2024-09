Hoće li i u BiH odzvoniti dosadnim pozivima nasrtljivih trgovaca?

BANJALUKA, SARAJEVO - Poruke i pozovi sa obično nepoznatih brojeva, a sve sa ciljem prodaje ili reklamiranja, mogli bi postati prošlost, bar za one koji to budu htjeli.

oRegistar "Ne zovi", koji već postoji u regionu, uskoro bi trebalo da zaživi i u Bosni i Hercegovini i građanima postane spas od brojnih komercijalnih poziva.

Naime, Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine u svoj Plan rada za 2024. godinu uvrstila je uspostavljanje softverskog alata za registraciju korisnika za zaštitu od neželjenih komunikacija "Ne zovi", međutim, kako ističu za "Nezavisne novine" iz ove agencije, registar neće biti uspostavljen do kraja ove godine iako je to prvobitno planirano.

"S obzirom na to da je budžet institucija BiH za 2024. godinu usvojen sa znatnim zakašnjenjem, a imajući u vidu i neophodne prethodne administrativne procedure, nabavka softvera za realizaciju registra 'Ne zovi' može se sada očekivati u prvoj polovini 2025. godine", kažu iz RAK-a za "Nezavisne novine".

Prema njihovim riječima, Zakonom o elektronskom pravnom i poslovnom prometu RAK BiH je obavezan da vodi listu u koju se bez naknade mogu upisati sva fizička i pravna lica koja su isključila opciju da im se dostavlja komercijalna komunikacija.

"Sa ciljem izvršenja, potrebno je uspostaviti poseban elektronski registar krajnjih korisnika, kao bazu telefonskih brojeva čiji nosioci nisu saglasni da se prema njima vrši komercijalno komuniciranje. Registar treba omogućiti krajnjem korisniku da samostalno i automatski registruje ili deregistruje svoj broj u ovoj bazi", navode oni.

Kako objašnjavaju, obaveze prema ovom zakonu odnose se na davaoce usluga informacijskog društva.

"Usluga informacijskog društva se u ovom smislu definiše kao usluga koja se uobičajeno pruža za naknadu elektronskim sredstvima na daljinu i na pojedinačan zahtjev korisnika, a naročito: online prodaja robe i usluga, online davanje informacija, online reklamiranje, elektronski pretraživači i mogućnost traženja podataka, kao i usluge kojima se prenose informacije putem elektronske mreže i omogućava pristup takvoj mreži ili čuvaju informacije korisnika", ističu u RAK BiH za "Nezavisne novine".

Dodaju da oni neće biti nadležni za praćenje i sankcionisanje davalaca usluga na koje se odnose odredbe ovog zakona, već da će, prema zakonu, inspekcijski nadzor nad primjenom zakona obavljati inspektori ministarstva nadležnog za informacijsko društvo.

Inače, registar "Ne zovi" u Hrvatskoj postoji još od 2017. godine, u Crnoj Gori od 2019, a u Srbiji od ove godine. U BiH bi trebalo da zaživi naredne, a prema podacima sa zvanične veb-stranice Regulatorne agencije za komunikacije BiH, u Planu nabavki za 2024. godinu stoji da je za registar "Ne zovi" planirano 85.470 KM bez PDV-a.

Admir Arnautović, predsjednik Udruženja potrošača "Klub potrošača Srednje Bosne" Travnik, ističe za "Nezavisne novine" da postoji znatan broj žalbi koje na adresu ovog udruženja stižu skoro svakodnevno, a koje se odnosi na telefonsku prodaju.

"Uglavnom se tu radi o djeci, rođacima ili prijateljima starijih potrošača koji su putem telefonskog razgovora 'nasjeli' na priču o 'povoljnim uslovima' pod kojim mogu kupiti često luksuzne i izuzetno skupe proizvode na rate, što, na kraju, bude sve samo ne povoljno. Također, imali smo primjere i kada su od potrošača traženi lični podaci zbog navodnih istraživanja, o čemu agencije za koje su se 'anketari' predstavljali da rade nemaju pojma", neki su od primjera koje navodi Arnautović.

Kako kaže, sasvim je sigurno da će uvođenje registra omogućiti velikom broju potrošača određeni stepen zaštite od uznemiravanja i eventualnih prevara od strane pojedinih nesavjesnih telemarketinških firmi, agencija, ali i pojedinaca. Osnivanje registra "Ne zovi" Arnautović smatra veoma korisnom i pozitivnom inicijativom RAK-a.

"Mogućnost zloupotreba će i dalje postojati, ali vjerujemo, u znatno manjoj mjeri, tako da potrošačima savjetujemo da i dalje budu veoma oprezni kada je u pitanju sklapanje bilo kakvih ugovora ili davanje ličnih podataka preko telefona. Ako je nešto što vam se nudi preko telefona isuviše dobro da biste to propustili ili da ne može sačekati par dana dok o tome dobro ne razmislite, vjerovatno se radi o prevari", kaže on za "Nezavisne novine".

Banjalučanka Ljiljana M. u razgovoru za "Nezavisne novine" kaže da je imala situacije kada su je agencije zvale i nudile razne proizvode nakon što je prvobitno naručila određeni proizvod koji joj je trebao.

"Takođe mi šalju poruke i nude stvari koje mi ne trebaju pod izgovorom da imaju 'specijalan paket' za mene. Oni su toliko navalentni da, kada nazovu, nemam prostor da im kažem da me ne zanima, već me bukvalno natjeraju da ih saslušam čak i kad sam zauzeta. Dešavalo mi se da kažem da radim, a oni me onda pitaju kada ću biti slobodna da me ponovo nazovu i ne znam kako da izbjegnem taj razgovor. Neprijatno mi je da budem gruba prema njima, jer su to radnici koji zarađuju za život. Smatram da bi registar bio koristan da oni selektuju ljude koji žele takve pozive i koji imaju vremena za razgovor i ljude koji ne žele", kaže ova Banjalučanka.

