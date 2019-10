Hoće li izborno zakonodavstvo doživjeti izmjenu prema preporuci ODIHR-a

BANJALUKA, SARAJEVO - Evropska unija (EU) odlučna je da se do lokalnih izbora, koji bi trebalo da se održe naredne godine, implementira barem dio preporuka Kancelarije za demokratiju (ODIHR) Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, ali stručnjaci strahuju da je zbog blokada institucija te rokove nemoguće ispoštovati.

Vehid Šehić, bivši predsjednik Centralne izborne komisije BiH, ocjenjuje da se zbog tehničkih i proceduralnih razloga ovaj rok ne može ispoštovati.

"Treba formirati interresornu radnu grupu koju čine tri člana CIK-a, tri člana ispred Vijeća ministara i tri poslanika i delegata iz Parlamentarne skupštine BiH, a nisu formirane ni parlamentarne komisije, između ostalih i ustavnopravna komisija i komisija za zakonodavstvo. Nijedan propis ne može ući u parlamentarnu proceduru dok ne prođu nadležne parlamentarne komisije. Iz svih ovih razloga bojim se da ćemo lokalne izbore dočekati s istim Izbornim zakonom, mada bih volio da nisam u pravu", kaže Šehić za "Nezavisne".

On ističe da je napredak jedino moguće postići ako se EU direktnije uključi u rješavanje ovog problema i zauzme drugačiji stav prema onima koji proces koče.

Jamila Milović-Halilović, portparolka Delegacije EU, kaže za "Nezavisne" da će biti tehnički zahtjevno napraviti velike promjene prije lokalnih izbora 2020. godine, ali da bi bilo izvodljivo napraviti određena poboljšanja.

"Važno je da se pripremi 'strategija poboljšanja' i da se počne s radom", kaže ona.

Podsjeća da je Delegacija pokrenula projekat Strateškog okvira i pratećeg Akcionog plana za rješavanje nedostataka u izbornom procesu i jačanje usklađenosti BiH sa međunarodnim standardima.

"Posebno će procijeniti prednosti korištenja izborne tehnologije provođenjem pilot projekta i razmotriti načine na koje se može poboljšati komunikacija CIK BiH sa širom javnošću, u cilju povećavanja transparentnosti i povjerenja u izborni proces. Petogodišnja strategija i prateći akcioni plan poslužiće kao referentni dokument za relevantne bh. vlasti i donatore koji su aktivni u podržavanju izbornog procesa i koji žele da doprinesu njegovom poboljšanju u zemlji", istakla je ona, uz napomenu da se projekat finansira iz instrumenata pretpristupne pomoći EU.

Lazar Prodanović, srpski delegat u Domu naroda BiH, kaže za "Nezavisne" da podržava predložene izmjene kako bi se stvorio ambijent za poštene i fer izbore.

On ističe da još ima vremena da se izmjene usvoje, a uz preporuke OEBS-a, on bi predložio i skraćenje roka od objave do održavanja izbora i skraćenje perioda izborne kampanje.

"Šest mjeseci od raspisivanja do održavanja je enormno dug period", naglašava on.

Vukota Govedarica, srpski delegat u Vijeću naroda RS, kaže da će, ako ne dođe do promjene Izbornog zakona, izborne prevare postati hronična pojava u društvu.

"Preporuke ODIHR-a su još jedna potvrda da se izborne prevare vide i do Brisela. SDS se slaže s tim preporukama, ali nam je u potpunosti jasno da postoje politički subjekti kojima odgovara postojeće stanje i zašto bi bježali od koncepta koji im garantuje dug politički život", rekao je Govedarica za "Nezavisne".

Dodao je da, ako se želi da naredni lokalni izbori budu pošteni, mora se stati na kraj "izbornom razbojništvu", za koje kaže da predstavlja temelj svih narodnih prevara poslije izbora.

Čavara: Hrvati neće odustati

Predsjednik FBiH Marinko Čavara izjavio je da stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora (HNS) BiH i HDZ BiH neće odustati od zahtjeva za izmjenu Izbornog zakona kako bi spriječile preglasavanje od brojnijih Bošnjaka.

Čavara je time odbacio tvrdnje predsjednika SDA Bakira Izetbegovića izrečene uoči sjednice Glavnog odbora da će HNS BiH i HDZ odustati od izmjene Izbornog zakona kako bi se formirala vlast u Federaciji BiH.

"Izjava da će neko odustati od toga da se insistira na legitimnom političkom predstavljanju je sama po sebi apsurdna. Svi znamo da hrvatski narod ne može birati predstavnike u institucije vlasti i nije uopšte realno niti normalno očekivati da ćemo odustati od toga cilja", rekao je Čavara.

Podsjećamo, danas se navršava godinu dana otkako su održani opšti izbori u BiH, a vlast na nivou BiH i u FBiH još nije formirana.