Hoće li se i kada ukinuti porez na kupovinu prve nekretnine u BiH?

SARAJEVO - Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH dala je pozitivno mišljenje na prijedlog izmjene Zakona o PDV-u, kojim je predviđeno da se ova vrsta poreza ne plaća pri kupovini prve nekretnine.

Zoran Tegeltija, direktor UIO BiH, rekao je da je ovo prva inicijativa koja je dobila pozitivno mišljenje od kada je on rukovodeći u Upravi, te je izrazio nadu da će ovaj zakon biti u primjeni već naredne godine.

"Mi smo i kreirali tekst tog zakona i dostavili Upravnom odboru UIO, koji dalje pokreće inicijativu. Za sada svi podržavaju tu inicijativu. Mislim da bismo do kraja godine mogli imati tekst tog zakona, koji će proći potrebne procedure, a u narednoj godini i njegovu primjenu", poručio je Tegeltija.

Radi podsjećanja javnosti, inicijativa da se sve punoljetne osobe oslobode plaćanja PDV-a pri kupovini prve stambene nekretnine stigla je u jesen prošle godine od strane ministra finansija i trezora BiH Srđana Amidžića.

"Ova olakšica bi podrazumijevala da su kupci oslobođeni, odnosno da imaju pravo na povrat PDV-a koji se odnosi na 40 metara kvadratnih stambenog objekta za kupca i dodatnih 15 metara kvadratnih za svakog od članova domaćinstva koji nisu ostvarili pravo na oslobađanje, povrat za kupovinu prvog stana. Na, recimo, 100.000 KM svako ko bi ovako rješavao stambeno pitanje imao bi uštedu od oko 14.500 KM. Složićete se da je to ozbiljna podrška", rekao je Amidžić u novembru 2023. godine.

Ova ideja je naišla na podršku UIO BiH, ali, prema informacijama kojima raspolažu "Nezavisne novine", usvajanje ovog zakona neće biti nimalo lako.

Kako procedure predviđaju, tekst zakona proslijeđen je Upravnom odboru UIO BiH.

"Inicijativa je stigla, ali sjednica još nije održana. Ta inicijativa, kao i sve ostale, biće razmatrane na nekoj od narednih sjednica", poručili su za "Nezavisne" iz kancelarije predsjedavajućeg Upravnog odbora UIO BiH.

Ukoliko zakon dobije podršku Odbora, a koji, podsjećamo, čine ministri finansija BiH, Republike Srpske, Federacije BiH i tri eksperta iz pomenutih institucija, onda se nacrt zakona šalje Savjetu ministara BiH, pa nakon toga parlamentu BiH.

Međutim, problem u svemu ovome krije se u činjenici da se uopšte ne zna kada će Upravni odbor razmatrati ovo pitanje. Kako je "Nezavisnim" otkrio izvor blizak UO UIO BiH, sjednice odbora se uopšte ne održavaju, a jedan od razloga je i taj što Toni Kraljević, ministar finansija Federacije BiH, ne dolazi na sjednice ili ne želi da glasa za dnevni red zato što na njega bude uvršteno i pitanje raspodjele novca od putarina.

"Jednostavno, ministar Kraljević ne dođe na sjednicu. Zato nema saglasnosti da se raspodijeli taj novac, kojeg je sada oko 300 miliona KM", rekao je izvor "Nezavisnih".

Pored toga, kako nam pojašnjavaju dobro obaviješteni izvori, nije samo stvar u tome da li će se Kraljević pojaviti na sjednici. Ovdje se, tvrde, radi o mnogo kompleksnijim stvarima, jer nadležni moraju razmotriti na koji način će se mjera sprovoditi.

"Moraju se u svemu konsultovati nadležne poreske uprave, jer su one te koje prikupljaju poreze. Tu su onda ministarstva. Jedno vrlo ozbiljno pitanje na koje se u ovom trenutku teško može dati odgovor kada će biti sprovedeno", tvrdi naš izvor.

Ali, kako nezvanično saznajemo, postoji najmanje još jedan razlog zašto se ne zna kakva je sudbina namjere da se ukine PDV na prvu nekretninu. Razlog odugovlačenja jeste i to što je PDP u julu ove godine takođe podnio inicijativu Parlamentarnoj skupštini BiH da se prilikom kupovine prve nekretnine građani oslobode plaćanja PDV-a, ali sa razlikom u odnosu na Amidžićev prijedlog, a ona se tiče toga da se PDV ne plaća na izgradnju kuće do 200 kvadrata, odnosno kupovinu stana do 60 kvadrata.

"Predloženo rješenje podrazumijeva povrat PDV-a za prvu stambenu jedinicu nezavisno od broja članova porodice, s obzirom na to da se broj članova porodice tek kasnije ustanovljava", rekao je tom prilikom Bojan Kresojević, član Predsjedništva i predsjednik Ekonomskog savjeta PDP-a.

"Teško je reći kada će se i šta desiti. Ovo su političke igre", kazao je naš izvor.

Dok se nadležni igraju, oni kojima bi ova mjera svakako bila od velike pomoći i dalje nisu pod svojim krovom. Privrednici iz Srpske koji su se bavili ovim pitanjem procijenili su da bi ukidanje PDV-a na prvu nekretninu, smanjilo cijene kvadrata 500-700 KM. Pored toga, oni su tada zagovarali i da se kao pomoć pri kupovini stana subvencionišu i kamatne stope.

Uz navedeno, mladi smatraju da bi im od velike pomoći bilo i da uz ukidanje PDV-a dođe i do snižavanja cijene kvadrata stambenog objekta. Ipak, to je u ovom trenutku teško očekivati, odgovaraju oni koji se bave prodajom nekretnina.

"Možda šira javnost nema pravu sliku stanja na terenu, ali, evo, poskupjela je i renta stanovanja. Takođe, poskupljuju konstantno i građevinski materijali, a iskreno ne znam iz kog više razloga. Nezahvalno je prognozirati da li će doći do pada cijena stanova, jer sve ostalo poskupljuje", kazao je za "Nezavisne" Dragan Gruban iz Agencije za nekretnine "Agent Enex" iz Prijedora.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.