Hoće li se pravosuđe Srpske suočiti sa otkazima?

BANJALUKA, MODRIČA - Zaposleni u pravosuđu Srpske sve više su ogorčeni porukama koje stižu iz resornog ministarstva, a epilog bi, poručuju, mogao biti taj da dio njih napusti branšu i nađe druge, bolje plaćene poslove.

Bojan Todorović, predsjednik Štrajkačkog odbora u Osnovnom sudu u Modriči, kaže da u ovom sudu trenutno štrajkuje 15 radnika, s tim da imaju četiri kolege koji su odranije na bolovanju, kao i šest u minimumu procesa rada.

"Radnici su u štrajku zbog ostvarivanja svojih prava koja se odnose na topli obrok, regres te povećanje plate. Mi smo se nadali da će biti moguć dogovor sa Ministarstvom i da će štrajk što prije da se završi. Međutim, za sada ne postoji jasna naznaka da će doći do dogovora i Ministarstvo je počelo da vrši pritisak na predsjednike sudova u vezi sa isplaćivanjem plata radnicima za dane koji su u štrajku. Povodom toga, nezadovoljstvo raste", naglasio je Todorović.

Prema njegovim riječima, plata radnicima sa srednjom stručnom spremom, ako se uzme samo osnovica bez minulog radnog staža, toplog obroka i regresa, ne prelazi 875 maraka.

"Nezadovoljstvo radnika je sve veće i ako se u budućnosti ovako nastavi, ja mislim da će, pogotovo mlađi radnici, početi nalaziti bolje poslove i davati otkaze. To će svakako prouzrokovati problem rada pravosuđa na nekom drugom nivou, koji je mnogo gori nego možda čak i štrajk", naveo je Todorović za "Nezavisne novine".

Željka Gnjatović, predsjednica Štrajkačkog odbora Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru, ističe da je elan njenih kolega za štrajk juče bio i veći nego ranije.

"Niko ne razmišlja o odustajanju od štrajka. Ni najmanje", naglašava Gnjatovićeva za "Nezavisne novine".

Radnica u jednom sudu u Srpskoj, koja je insistirala na anonimnosti, rekla nam je da u njenu platu, koja je tek nekoliko desetina KM iznad 1.000 maraka, ulaze i topli obrok i regres, koje nikad nije imala odvojeno.

"U taj iznos nam je uračunato sve. A, recimo, sudije na svoju platu od 5.000 maraka imaju i regres i topli obrok, jer su tužili državu i dobili to, i to sa kamatom. To, međutim, nije kraj diskriminacije, jer se na radni staž sudijama obračunava 0,5, a nama samo 0,3 odsto", priča ogorčena radnica.

Prema njenim riječima, administrativno-tehničko osoblje je nezadovoljno već godinama, ali je kap prelila čašu u januaru.

"Nama je plata povećavana samo prošle godine i to za pet odsto, pa smo na našu platu dobili 60 KM, a sudijama je povećana i ove godine u januaru za 11,9 odsto. Radnici u administraciji rade izrazito težak i stresan posao. Jako smo ogorčeni na ponašanje Ministarstva i nećemo odustati. Pa, kada se odbije topli obrok, regres i težina rada od 35 odsto, nama plata nije ni 800 KM", kaže sagovornica "Nezavisnih novina".

Podsjetimo, zaposleni u pravosuđu Srpske, ne računajući nosioce pravosudnih funkcija, u štrajku su od 28. februara. Ni u četvrtoj sedmici štrajka, zbog kojeg su ogorčeni i građani i privrednici, jer u sudovima ne mogu završiti svoje obaveze, nema naznaka iz resornog ministarstva da će njihovim zahtjevima biti udovoljeno.

