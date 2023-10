Hoće li sporazum težak 75 miliona evra dobiti podršku bh. parlamenta?

SARAJEVO - Sjednica Predstavničkog doma BiH biće održana danas u Sarajevu, a s obzirom na to da je posljednji sastanak lidera političkih partija koje čine vlast na nivou BiH praktično propao, veliko je pitanje šta će proći od tačaka koje se nalaze na dnevnom redu.

Sjednica je sazvana i prije samog sastanka lidera koji je održan prošle sedmice, i to nakon ranijeg dogovora istih tih lidera da se u proceduru upute još dva zakona iz 14 prioriteta koje je EU stavila pred BiH, odnosno zakon o Sudu BiH i zakon o sprečavanju sukoba interesa. Cilj je bio da se ti zakoni usvoje prije dolaska Ursule fon der Lajen, predsjednice Evropske komisije, koja sutra boravi u posjeti BiH i prije 8. novembra, kada će biti razmatran izvještaj o napretku BiH. Međutim, od toga na kraju nije bilo ništa, jer lideri političkih partija koji čine vlast na nivou BiH nisu uspjeli dogovoriti niti jedan od ta dva zakona.

Iz nekoliko razgovora sa poslanicima Predstavničkog doma BiH može se zaključiti da ni oni sami ne znaju kako će se stvari odvijati te da tačke koje su na dnevnom redu i nisu toliko bitne, osim nekoliko međunarodnih ugovora na koje treba dati saglasnost.

"Prije sjednice biće održane sjednice Kolegijuma Predstavničkog doma i Kolegijuma u proširenom sastavu i poslije njih će mnoge stvari biti jasnije. Na dnevnom redu nema nečeg previše bitnog, uglavnom su tu revizorski izvještaji, osim tih međunarodnih ugovora", ispričao je jedan od poslanika.

Kada je riječ o tim međunarodnim ugovorima, zbog njih, hitna sjednica koja je bila sazvana prije više od 20 dana je prekinuta, jer s jedne strane SNSD i njegovi koalicioni partneri iz Republike Srpske, i stranke "trojke" pojačane poslanicima SDA sa druge, nisu uspjeli postići dogovor. Prvo je SNSD tražio da se sve tačke koje se odnose na međunarodne ugovore objedine i to ratifikacija Ugovora o finansiranju medicinskog kompleksa u Banjaluci, zatim ratifikacija Sporazuma o priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata te Sporazum o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija na zapadnom Balkanu, kao i Sporazum o investicionom grantu za podršku Projektu vodosnabdijevanja i sanitacije BiH. Objedinjavanje ovih tačaka za SNSD bilo je garancija da će podršku dobiti svi sporazumi, uključujući i onaj od 75 miliona evra koji se odnosi na izgradnju medicinskog kompleksa u Banjaluci, ali poslanici stranaka "trojke" i SDA na to nisu htjeli pristati tvrdeći da taj projekat neće dobiti njihovu podršku, a kao razloge navodili su to da se oni koji treba da implementiraju taj sporazum nalaze na crnim listama SAD i da ne daju podršku jer je SNSD ranije u Domu naroda bez ikakve potrebe "srušio" sve zakone.

O tom sporazumu juče je govorio i Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, koji je rekao da će prostor Univerzitetskog kliničkog centra obuhvatiti sve ono što je potrebno kako bi taj centar bio centar Srpske.

"Ja se radujem danu kada ćemo moći da završimo i promovišemo tako nešto. Pregovarački postupak za sve to je već značajno završen. Ostaje taj dio političkog odnosa prema ovom pitanju. Gore u parlamentu BiH smo imali zastoj. Ljudi iz Sarajeva nisu htjeli da glasaju za tako nešto i uvijek imamo tu praksu, ali nekako to premostimo", rekao je Dodik.

