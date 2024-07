Hoće li u BiH "odzvoniti" direktorima starijim od 65 godina?

BANJALUKA, BRČKO - Sindikalci podržavaju ideju da se u cijeloj BiH onemogući da direktori, koji plate primaju iz javnih sredstava, fotelju zadrže nakon navršenih 65 godina, ali je za to upitna, a vjerovatno i nemoguća podrška politike.

Takva zamisao mogla bi se ostvariti u Brčkom, pa je tako predsjednik tamošnje Skupštine Siniša Milić izjavio da će poslanicima lokalnog parlamenta do početka ljetne pauze biti ponuđeno da se izjasne o zakonskim rješenjima kojima će biti onemogućeno da se za direktore, zamjenike direktora i članove upravnih odbora izaberu lica starija od 65 godina.

"Pripremljen je set izmjena zakona kojima će se intervenisati u pogledu uslova za imenovanje, odnosno razrješenje direktora, zamjenika direktora i članova upravnih odbora javnih preduzeća i drugih pravnih lica koje formira Brčko distrikt. Takođe, ukoliko imaju navršenih 65 godina, direktorima, zamjenicima direktora i članovima upravnih odbora prestaće mandat u javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je osnivač Brčko distrikt, naravno pod uslovom da ti prijedlozi zakona dobiju potrebnu podršku", objasnio je Milić.

Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske, kaže da je nešto slično Sindikat uprave predlagao prije par godina, s tim da su predlagali i da direktori i članovi upravnih i nadzornih odbora za svoje djelovanje moraju da garantuju svojom imovinom.

"Smatramo da lica koja napune 65 godina i koja ispune uslove za penzionisanje treba da idu u zasluženu penziju, a da se prilika da mladim ljudima. Mi imamo masovan odliv mladih ljudi, koji odlaze jer gledaju stalno jedne te iste ljude koji do kraja svog života sjede na upravljačkim pozicijama", kaže Marić za "Nezavisne novine".

Naglasio je da je Sindikat uprave na fonu takvog prijedloga, kao što je u Brčkom, ali da nije bilo sluha u Vladi kada je riječ o ovom pitanju.

"Nijedan političar neće za to glasati jer su to njihovi partijski drugari. Mi smo, dakle, već jednom pokrenuli takvu inicijativu, ali nije bilo sluha za to", naveo je Marić.

Selvedin Šatorović, predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH, navodi da je inicijativa iz Brčkog fantastična i da nailazi na podršku radnika i građana.

"Ako se svakodnevno suočavamo sa odlaskom mladih, sposobnih i školovanih ljudi u zemlje zapadne Evrope, a istovremeno na pozicijama držimo ljude koji su davno trebali biti u penziji, pa ti ljudi su svoje kvalitete valjda uspjeli prenijeti mlađim naraštajima i vođenje institucija, ustanova i javnih preduzeća trebaju prepustiti njima", naveo je Šatorović.

Međutim, i on kaže da smatra da je jako teško da političari prihvate takve ideje.

"Ako želimo promijeniti bilo kakvu paradigmu o situaciji u BiH i početi stvarati povoljniji ambijent za ostanak naših ljudi, a ne za uvoz Nepalaca, onda je definitivno neophodno donijeti takva zakonska rješenja, ne samo u Brčkom, nego u cijeloj BiH. Dakle, da to bude osnovno pravilo. Na taj način ćemo otvoriti prostor da novi naraštaji načine BiH zemljom boljeg življenja. Ovo što su uradili ovi do sada definitivno je sve, osim za pohvaliti", istakao je Šatorović za "Nezavisne novine".

Najmlađi poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Đorđe Vučinić, upitan da li bi podržao takvu inicijativu kada bi ona dospjela do parlamenta Srpske, odgovara da je teško dati komentar o tome, odnosno generalizovati.

"Imate nemali broj primjera gdje su osobe starije od 65 godina i te kako vitalne i sposobne da se bave poslovima, pa i rukovodećim, ali imate i negativnih primjera tih osoba, od Nikole Špirića do Zore Vidović, koji, prema mom mišljenju, unazađuju politiku cijele države s obzirom na funkcije koje obavljaju", rekao je Vučinić.

Kako dodaje, više je stava da se mora ići od slučaja do slučaja, te da se tek tako ne bi smjele isključiti starije osobe, koje bi, možda, trebalo da imaju savjetodavne funkcije, dok mlađi i vitalniji treba da obavljaju rukovodeće poslove.

"Tako da bih, svakako, prije podržao takvu inicijativu, nego što ne bih", kaže Vučinić za "Nezavisne novine".

