Hoće li zbog Radinkovića biti blokirana sva imenovanja?

SARAJEVO - Slobodanu Radinkoviću je, bar za sada, izmakla pozicija direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), a to bi, kako stvari stoje, moglo blokirati i ostala imenovanja na nivou BiH.

Naime, njegovo imenovanje je, na sjednici Kolegijuma, skinuto sa dnevnog reda danas održane Savjeta ministara BiH, i to na zahtjev predsjedavajuće Savjeta ministara BiH Borjane Krišto i ministra odbrane BiH Zukana Heleza.

"Slobodan Radinković nije se našao na dnevnom redu. Bio sam protiv", rekao je Helez.

Njihov prijedlog da se imenovanje skine s dnevnog reda do daljnjeg, dodao je Helez, uslijedio je nakon informacije da je "Radinković dio kriminalnog miljea".

"S obzirom na informacije kojima raspolažemo da je dotična osoba - koja je predložena - na Sky aplikaciji i dobili smo nezvanično podatke iz agencije koja provodi sigurnost u BiH da je dio kriminalnog miljea - ja nisam imao volje ni hrabrosti da glasam za takvu osobu i ta osoba je trećerangirana. Prvo treba neko da nam objasni zašto dvojica ljudi koji su više rangirani, ispred ovoga trećeg, nisu predloženi jer uglavnom smo dosad praktikovali ove koji su prvorangirani, jer taj nezavisni odbor koji je to birao i predlagao moramo uvažavati”, naveo je Helez.

Kada se podvuče crta, sada su otvorene dvije opcije - da ministar bezbjednosti BiH Nenad Nešić predloži novo ime s liste kandidata ili nastavi insistirati na Radinkoviću, aktuelnom načelniku Policijske uprave Doboj.

Nešić je ranije rekao da, ako Radinković bude odbijen, biće odgovoreno "istom mjerom". Danas je bio još precizniji.

"Ostajemo pri Radinkoviću", naveo je Nešić.

Nije krio razočarenje zbog toga što Radinković nije dobio zeleno svjetlo, te je podsjetio da je zamjenik direktora SIPA, Zoran Galić, već duže vrijeme u Hrvatskoj.

"Znači da imamo situaciju da neko pokušava da obezglavi SIPA u situaciji kada je aktuelnom direktoru istekao mandat, a kada se zamjenik direktora nalazi van zemlje, to jeste, u bjekstvu. Postavlja se pitanje zašto to neko radi. Ono što je rekao Helez nije istina. Ne postoje nikakve, adekvatne i realne informacije da je Radinković pripadnik bilo kakvog kriminalnog miljea. Radinković ima pristup 'tajno' koji je dobio 2021. godine i samim time je prošao sve sigurnosne provjere i samim time što je kandidat za direktora SIPA morao je proći sve te provjere i predati dokumentaciju", kaže Nešić.

Ministar bezbjednosti BiH je objasnio dalje procedure. Sudeći prema njegovim riječima, ni blokada imenovanja nije isključena. Naprotiv.

"To znači da je on i dalje kandidat i mi ćemo istrajati u tome, ali želim vam reći da ukoliko ne dođe do nekog dogovora da ovo vodi u blokadu određenih odluka Savjeta ministara. Želim da vam kažem da, ukoliko se ne riješi pitanje direktora SIPA, nećemo imati imenovanje bilo koga u BiH", poručio je Nešić.

Elmedin Konaković, ministar inostranih poslova BiH, rekao je da postoje dileme u vezi sa Radinkovićem, kao i da postoje informacije da nije riječ o tako kvalitetnom kandidatu i da sve dok se ne raščiste te teze neće glasati, a da postoji obaveza da SIPA normalno funkcioniše i da ona trenutno funkcioniše.

"Najlakše je blokirati i uslovljavati, to političarima donosi političke poene, a ljude tjera iz BiH. Mi za sad nismo ni blokirali ni uslovljavali, imamo neke svoje stavove. Šta sad da odgovorimo na činjenicu da oni nisu spremni za glasati o Zakon o sudovima, da blokiramo Vijeće ministara. Svako ko blokira bilo kakav proces direktno zavlači ruku u džep svim stanovnicima Bosne i Hercegovine i to tačno po izbornim jedinicama kako ih biraju", kazao je Konaković.

Radinković je, treba podsjetiti, bio među ozbiljnijim kandidatima za ovu poziciju, ali je, nakon obavljenih razgovora sa sedam kandidata, zauzeo treću poziciju na listi koju je sačinio Nezavisni odbor.

Ispred njega su bili Darko Ćulum, aktuelni direktor SIPA, te Ljubiša Pandurević, trenutni načelnik Finansijsko-obavještajnog odjeljenja SIPA u Banjaluci. Ćulum je, kako postoje tvrdnje, imao 68 bodova, Pandurević 67, a Radinković 65 bodova.

Treba naglasiti da je i ranije bilo slučajeva u institucijama na nivou BiH, ali i u samoj SIPA, da bude predložen kandidat koji nije prvoplasiran, ali...

"To su bila ranija vremena. Sada imamo i neke presude Suda BiH o tom pitanju i zauzet stav o tome", rekao je ranije Enes Obralija, predsjednik Nezavisnog odbora.

Inače, pojedini mediji tvrde da se, kako navode, Radinkovićevo ime nalazi u "Sky" prepiskama osoba za koje je utvrđeno da se bave kriminalom i iz čijih se razgovora može sumnjati da "šuruju" sa Radinkovićem.

Bio je, tvrde pojedini mediji, maj ove godine kada je presretnut razgovor dvije osobe koje su bezbjednosno interesantne, a u kojem tada govore da će Radinković biti izabran za novog direktora SIPA. Treba istaći da je tek krajem maja raspisan konkurs za direktora SIPA, te da je aktuelnom direktoru Darku Ćulumu u julu istekao mandat.

Radinković je rođen 1975. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu, a potom i Srednju školu unutrašnjih poslova. Višu školu unutrašnjih poslova završio je 1998. godine, takođe u Banjaluci, a zatim Visoku školu unutrašnjih poslova, gdje je stekao zvanje diplomirani pravnik unutrašnjih poslova.

U Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske zaposlen je od 1995. godine. Dužnost načelnika Policijske uprave Doboj obavlja od 25. januara 2019. godine.

