Hojt Ji: Kleptokrati su zarobili BiH

Na konferenciji posvećenoj neriješenim pitanjima o BiH održanoj u Vašingtonu u organizaciji Međunarodnog republikanskog instituta jedan od govornika bio je dugogodišnji američki diplomata Hojt Brajan Ji.

On je kazao da stvari u BiH nisu toliko komplikovane koliko se često prikazuju i da je krajnje vrijeme za ozbiljne reforme, jer ako se to ne dogodi, stvari će se nastaviti pogoršavati.

"Bosna i Hercegovina je zarobljena država. Znamo da postoje kleptokrati koji vode zemlju i koji su glavne prepreke. Dakle, u osnovi postoje dva rješenja, analiza je lakša od samih rješenja, ali oba su poprilično jednostavna", rekao je on.

Pojasnio je da postoje dva načina kako riješiti problem.

"Možete se pozabaviti načinima putem kojih kleptokrati zarobljavaju državu i drže je kao taoca ili možete uvjeriti kleptokrate da prestanu raditi ono što rade, a to podrazumijeva barem u prvom slučaju neki oblik ustavne reforme, postoje aspekti ustavne reforme koji nisu toliko teški, ako iza njih postoji konsenzus ili barem dovoljno kritične mase kao podrške da se složi, naprimjer, da je neprihvatljivo da u Mostaru nije bilo izbora od 2008. godine. Kako je moguće da zemlja koja teži članstvu u EU, u srcu Evrope, građanima svog, mislim, petog grada po veličini uskraćuje pravo na glasanje. I to ne što je to tako komplikovan problem, nego zato što vođe političkih stranaka, a znamo ko su oni, namjerno ometaju rješenje", rekao je Hojt Ji.

Dodao je da se može reći da postoje aspekti Dejtona, ne cijeli Aneks 4.

"Postoje aspekti Dejtona ili političkog okvira koji se mogu promijeniti i trebaju promijeniti ako smo zaista ozbiljni u tome. Alternativa, u slučaju da ipak nije moguće postići konsenzus, bila bi barem da se složimo da se tim tipovima koji uskraćuju državu i njene građane od onoga što s pravom zaslužuju treba da se pozabavi na odgovarajući način", poručio je na kraju.

