Hrvati iz BiH, kao državljani EU, neće trebati potvrdu za prelazak granice

Informacija prema kojoj će Evropska unija iduće godine pustiti u funkciju novi sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja - ETIAS, a koji će donijeti promjenu kada govorimo o prelasku granice za sve državljane zemalja koje nisu članice EU-a povukla je za sobom nekoliko pitanja, a ključno se odnosi na status onih stanovnika BiH koji, uz bh., imaju i državljanstvo, primjera radi, Republike Hrvatske, piše "Večernji list BiH".

Ali, prema informacijama kojima raspolažu bh. institucije, u tom smislu ne bi trebalo biti nikakvih promjena, odnosno hrvatski državljani iz BiH neće morati prolaziti novu proceduru koja će biti obavezna za sve stanovnike zemalja koje nisu članice EU-a.

Novi sistem

Naime, novi sustav ETIAS sa sobom nosi obavezu prema kojoj će državljani BiH morati podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde, čija će cijena biti sedam evra i koja će imati rok trajanja od tri godine, a kojom će onda moći ulaziti u Evropsku uniju, odnosno u šengensku zonu. Izvori "Večernjeg lista" upućeni u tematiku ističu kako se ova obaveza neće odnositi na državljane Evropske unije koji žive u BiH, odnosno na hrvatske državljane iz BiH, a koji će, kao i do sada, moći prelaziti granicu bez bilo kakve obaveze za dobijanje potvrde. Drugim riječima, bez obzira na to što je riječ o državljanima Evropske unije koji svoje prebivalište imaju na prostoru zemlje koja nije članica EU-a, u ovom slučaju BiH, nije napravljena nikakva razlika u odnosu na one državljane Unije u zemljama članicama.

Inače, Evropski sistem za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) biće automatizovani elektronski sistem koji omogućava ulazak i vodi evidenciju o posjetiocima iz zemalja kojima nije potrebna viza za putovanje u šengensku zonu. Očekuje se kako će sistem postati operativan u 2024. godini.

ETIAS ne uvodi obaveze poput one o posjedovanju vize te će putnici iz zemalja za koje je omogućen bezvizni režim putovanja u EU, uključujući i one iz BiH i dalje moći putovati bez vize.

Državljani trećih zemalja kojima nije nužna viza za putovanje u šengensku zonu trebaće prije puta podnijeti zahtjev za odobrenje putovanja jednostavnom procedurom korištenja ETIAS veb-stranice ili mobilne aplikacije i za to će morati platiti naknadu u iznosu od sedam evra, a dobijeno ETIAS odobrenje vrijediće tri godine ili do isteka važenja putnog dokumenta. Podnosilac zahtjeva mlađi od 18 i stariji od 70 godina biće izuzeti od plaćanja naknade. Prilikom popunjavanja prijave potrebno je pri ruci imati putnu ispravu i platnu karticu. Od korisnika će se takođe tražiti da unesu svoje lične podatke. Proces se obrađuje u nekoliko minuta, a nakon toga dobijate e-poruku koja potvrđuje podnošenje prijave koja će uključivati jedinstveni ETIAS broj prijave. Pritom je izuzetno važno zadržati ovaj broj za buduću upotrebu. Nakon što prijava bude obrađena, korisnik će dobiti još jednu poruku na e-poštu koja obavještava o njenom ishodu. ETIAS sistem je, dakle, povezan s pasošem, vrijedi do tri godine ili do isteka pasoša ako u međuvremenu dođe do toga. U tom slučaju, uz novi pasoš moraće se dobiti i nova ETIAS putna dozvola. Uz važeću ETIAS dozvolu za putovanje, državljani BiH moći će ulaziti na teritorije evropskih zemalja koliko god često žele za kratkoročne boravke - obično do 90 dana u bilo kojem periodu od 180 dana.

Poslovna zajednica

Iz Evropske unije takođe su obrazložili i kako neke od pogodnosti ETIAS-a uključuju učinkovitije i brže procedure kontrole na granicama, manje birokracije, manje kašnjenja i odgađanja za putnike, bolju sigurnost, poboljšanu prevenciju ilegalnih migracija, kao i učinkovitije procedure upravljanja granicama generalno. S druge strane, kada govorimo o novom evropskom sistemu, izuzetno će važno biti na vrijeme edukovati poslovnu zajednicu i izvozno orijentisane kompanije iz BiH, a koje bi u sklopu priprema trebale na vrijeme osigurati potrebne dozvole svojim vozačima kako bi se izbjegli potencijalni neželjeni scenariji zastoja na graničnim prelazima, prenosi "Večernji.ba".