"Hrvati u BiH znaju koja je njihova crvena linija koju neće preći"

ZAGREB – Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da su Hrvati u BiH konstitutivan i povijesno autohtoni narod koji je ovog trenutka u najlošijem položaju.

"Politički predstavnici Hrvata su u zadnjih nekoliko mjeseci pokazali izuzetnu kooperativnost i prvi ponudili konkretna rješenja te bili spremni na kompromise. Ali na koncu ipak znaju koja je njihova crvena linija koju nikada neće prijeći. Što bi oni više trebali učiniti da bi se postigao dogovor", rekao je Grlić Radman za "Novi list".

Komentarišići izjave Dragana Čović, predsjednika HDZ-a, date u Narodnoj skupštini RS, Grlić Radman smatra da su malo izvučeno iz konteksta njegovog govora.

"Čoviću je u interesu razgovarati sa svima onima koji participiraju u vlasti i koji su dio političkog ustrojstva BiH. I to bi trebalo sagledavati sveobuhvatno. Njegov govor treba sagledavati u činjenici jednog političkog konteksta, ali i razočaranja i nezadovoljstva rezultatima pregovora u Neumu. A onda i investiranja u budućnost i traženja što više partnera s kojim će se ostvariti legitimni politički interesi Hrvata u BiH ", izjavio je Grlić Radman.

Kako kaže nije bitno koliko kojeg naroda ima u BiH.

"Hrvati moraju biti ravnopravno zastupljeni i legitimno politički predstavljeni, a to se može jedino ostvariti promjenom izbornog zakona. To što žele Hrvati nije traženje nekog specijalnog statusa. Uz to, izborni je zakon je bio više puta mijenjan na njihovu štetu. Pa već treći puta predstavnika Hrvata u Predsjedništvu BiH biraju pripadnici drugog naroda", ističe šef hrvatske diplomatije i dodaje da smatraju kako bi bošnjački narod morao, ipak, pokazati više razumijevanja za hrvatske zahtjeve ako žele zajednički život u BiH.

Dodao je da će Hrvatska nastaviti aktivno djelovati i podržavati daljnje pregovore političkih aktera u BiH za postizanje dogovora o izmjenama izbornog zakona BiH.