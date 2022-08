Hrvatska gradi prelaz kod Gradiške, kategorizacija uslov za nabavku opreme

BANJALUKA, ZAGREB - Hrvatska je počela graditi granični prelaz na svojoj strani prilaza novom mostu na Savi kod Gradiške i negira da se odugovlači s izgradnjom tog objekta, bez kojeg je nemoguće otvoriti novi most preko njega i povezati Banjaluku s auto-putem Zagreb - Beograd.

Naime, nakon što smo prije desetak dana dobili odgovor u kojem nije bilo decidno objašnjeno kakva je sudbina novog graničnog prelaza, u ponovljenom odgovoru su nam potvrdili da je izgradnja prelaza počela i tvrde da će prelaz biti završen do početka 2024. godine, odnosno završetak saobraćajnice od mosta do spoja ka auto-putu, koju trenutno gradi laktaško preduzeće "Integral inženjering".

"Radovi se izvode temeljem građevinskih dozvola iz 2014. i 2020. godine, koje su ishodile 'Hrvatske ceste' pri Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Prethodno su riješeni i svi imovinsko-pravni odnosi za nekretnine na kojima se izvodi zahvat u prostoru. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja izdalo je i lokacijsku dozvolu za građenje objekata visokogradnje za rad graničnih službi, koji će biti smješteni na predmetnom platou koji se upravo gradi", rečeno je "Nezavisnim novinama" u Ministarstvu finansija Hrvatske, koje je odgovorno za izgradnju novog graničnog prelaza.

Preciziraju da na osnovu lokacijske dozvole za objekte visokogradnje Ministarstvo finansija provodi aktivnosti u svrhu ishođenja građevinske dozvole kako bi, čim izvođač "Hrvatskih cesta" izgradi plato graničnog prelaza, na njemu mogla početi izgradnja i svih ostalih potrebnih sadržaja koji se odnose na zatvorene prostore i opremu za obavljanje kontrole saobraćaja granicom.

Nezvanično smo, međutim, saznali u čemu bi mogao nastati problem ako ne dođe do kategorizacije graničnog prelaza Gradiška.

"Problem je u tome što hrvatska strana ne može raspisati tender za nabavku opreme na prelazu ako ne zna koju kategorizaciju će prelaz imati. Zato je potrebno da radna grupa u kojoj su obje strane postigne dogovor koju će kategorizaciju imati već izgrađeni granični prelaz na bh. strani. Na osnovu te kategorizacije, Hrvatska će moći raspisati tender i prelaz prilagoditi potrebnoj kategorizaciji", objašnjeno nam je.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je nedavno da se ovaj most opstruiše više od 20 godina i da je opstrukcija počela kada je Božo Ljubić, tadašnji ministar komunikacija i transporta, blokirao most radi mosta na Svilaju, koji, kako kaže Dodik, nema taj značaj kao most kod Gradiške.

"Ja sam o tom mostu razgovarao još s Ivom Sanaderom, imao obećanje koje nikad nije bilo ispunjeno. Šta da radimo, neke stvari možemo brzo, neke ne možemo", rekao je Dodik. On je, ipak, napomenuo da je most završen i da se on sada koristi za prevoz materijala koji služi za izgradnju brze ceste prema Okučanima.

Podsjećanja radi, Vojin Mitrović, ministar komunikacija i transporta BiH, "Nezavisnim novinama" je nedavno rekao da on očekuje da granični prelaz Svilaj i granični prelaz Gradiška dobiju kategorizaciju u isto vrijeme. Zbog toga će on, kako nam je rekao, svaki put skinuti tačku dnevnog reda o kategorizaciji Svilaja ako se istovremeno ne bude razmatrala kategorizacija Gradiške. Napomene radi, granični prelaz Svilaj ima privremenu kategorizaciju za teretni saobraćaj, koja ističe do kraja godine, zbog čega u Sarajevu žele da se ovo pitanje trajno riješi kako ne bi došlo do problema na granici.

U Ministarstvu bezbjednosti (MB) BiH su nedavno "Nezavisnim novinama" indirektno stavili do znanja da nemaju ništa protiv kategorizacije graničnog prelaza Gradiška, ali tek nakon što bude izgrađen prelaz na hrvatskoj strani.

"Savjet ministara BiH je na 50. sjednici, održanoj 26. maja 2022. godine, utvrdio Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi njegovog zaključivanja. Navedenim ugovorom predloženo je da novi granični prelaz u Gradišci, nakon stavljanja u funkciju novog mosta na rijeci Savi, dobije status međunarodnog prelaza 1. kategorije sa svim inspekcijskim službama, dok bi postojeći granični prelaz Gradiška - Stara Gradiška dobio kategoriju graničnog prelaza za međunarodni saobraćaj putnika, a što će svakako tek biti predmet budućih pregovora sa nadležnim organima Republike Hrvatske", rekli su nam oni ranije. Iz ovog odgovora može se zaključiti da MB smatra da bi prvo trebalo završiti kategorizaciju Svilaja, a tek nakon rješenja problema graničnog prelaza s Hrvatskom pristupiti kategorizaciji graničnog prelaza kod novog gradiškog mosta.