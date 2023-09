Hrvatska počinje radove na kompletiranju brze ceste kod Okučana

ZAGREB, BANJALUKA - "Hrvatske ceste" će uskoro raspisati javni konkurs za radove i nadzor za ostatak brze ceste od mosta kod Gradiške ka Okučanima, potvrđeno je "Nezavisnim" u "Hrvatskim cestama".

Kako su rekli, pomenuta treća faza obuhvataće dio od postojeće petlje, koja je trenutno u izgradnji kod mjesta Novi Varoš, do naplatnih kućica, odnosno putnog prelaza Okučani na auto-putu Zagreb - Lipovac.

"Treća faza je u pripremi, objava javnog konkursa za radove i nadzor je u planu 'Hrvatskih cesta' u trećem kvartalu 2023. godine", rekli su oni.

Što se tiče trenutnih radova na dionici od mosta kod Gradiške do petlje kod Novog Varoša, koje izvodi banjalučko preduzeće "Integral inženjering", ističu da su svi radovi u toku. Na dionici se nalaze dva mosta, jedan dužine 169 metara preko kanala Strug, i most Nova Sava, koji je dug 523 metara, odnosno most koji je gotovo sto metara duži od mosta kod Gradiške.

"Na mostu preko kanala Nova Sava, dužine 523 m, izvode se, odnosno dovršavaju radovi na donjem ustroju obaju mostova, te se izrađuje čelična rasponska konstrukcija u tvornici. Dio čelične rasponske konstrukcije dopremljen je na gradilište, te se vrše pripreme za spajanje njenih elemenata", kažu oni.

Što se tiče mosta kod Struga, naglašavaju da je završen donji ustroj obje trake mosta.

"Čelična rasponska konstrukcija desnog mosta je u potpunosti spojena i montirana, odnosno navučena na donji ustroj mosta. Lijeva čelična rasponska konstrukcija je u potpunosti spojena i vrše se pripreme za njeno navlačenje na donji ustroj mosta", naglašavaju oni.

Što se tiče petlje kod Novog Varoša, ističu da se završavaju radovi na donjem ustroju nadvožnjaka, te da se izvode zemljani radovi, odnosno nasip.

Kako su nam nedavno potvrdili predstavnici HC-a, očekuje se da će svi radovi do Novog Varoša biti završeni do ljeta naredne godine. Oni, međutim, ističu da će puštanje u saobraćaj te dionice zavisiti od izgradnje graničnog prelaza, što je u nadležnosti Ministarstva finansija Hrvatske.

U tom ministarstvu su nam nedavno potvrdili da će rok izgradnje graničnog prelaza biti u skladu sa dinamikom izgradnje pristupnih saobraćajnica koje su nadležnosti "Hrvatskih cesta". Iz ovog se može zaključiti da izgradnja graničnog prelaza neće dovesti do kašnjenja otvaranja brze ceste na ljeto naredne godine.

Oni kažu da su već sproveli postupak javnog konkursa i evaluacije ponuda, te da su već donijeli odluku o odabiru izvođača radova.

"Trenutno je pokrenut postupak sklapanja ugovora o izgradnji novog graničnog prelaza na koridoru brze ceste Okučani - granica BiH, a nakon toga planirano je uvođenje izvođača u radove", rekli su oni.

Podsjećanja radi, Oleg Butković, ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Hrvatske, i Edin Forto, ministar komunikacija i saobraćaja BiH, prije nekoliko dana su potpisali više sporazuma o saobraćajnom povezivanju BiH i Hrvatske. Prema dogovoru, biće rekonstruisan most kod Brčkog, pokrenuta rekonstrukcija pruge od Banjaluke ka Zagrebu, i još nekoliko projekata. Forto je istakao da je za BiH posebno važna i brza cesta kroz Travnik, koja bi Zagreb trebalo da dodatno poveže sa Sarajevom. Ova cesta je nastavak koridora ka Gradišci, gdje se radovi izvode na povezivanju s auto-putem Zagreb - Beograd. Forto je izrazio nadu da bi se ovaj pravac kroz Travnik mogao uvrstiti u mrežu evropskih koridora, što bi omogućilo povlačenje fondova iz EU.