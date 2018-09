Hrvatska pomjerila rok za most na Savi

BANJALUKA, ZAGREB, SARAJEVO - Iako je prvobitno bilo najavljeno da će nakon dva odgađanja u avgustu i jednog odgađanja u julu Hrvatska sredinom septembra raspisati tender za izgradnju mosta na Savi kod Gradiške, to se nije dogodilo.

Iz te države, ipak, uvjeravaju da je, iako je ponovo došlo do odgađanja, predviđeno da raspisivanje tendera bude obavljeno tokom ovog mjeseca.

Kako je "Nezavisnim" saopšteno iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Hrvatske, koje je zaduženo da raspiše tender za izbora izvođača radova, zbog potrebe usaglašavanja dokumentacije s bh. stranom došlo je do, kako kažu, manjeg pomjeranja rokova.

"Tender koji prethodi objavi natječaja bit će spreman u ovom mjesecu, a objava samog natječaja predviđena je planom 'Hrvatskih cesta', slijedom kojeg je razvidno i osiguranje financijskih sredstava za realizaciju istoga. Također, držimo bitnim za napomenuti kako su se radne skupine uključene u realizaciju ovoga projekta redovito sastajale i odrađivale sve predviđene aktivnosti", saopšteno nam je iz Službe za odnose s javnošću tog ministarstva.

Istine radi, sredinom ove godine Vlada Hrvatske je prvi put u proteklih desetak godina izgradnju mosta, ukupne vrijednosti oko 30 miliona evra, od čega Hrvatska plaća polovinu, uvrstila u svoj finansijski program, a izvršila je i skoro potpunu eksproprijaciju zemljišta za most i za priključne saobraćajnice. Takođe je obezbijedila i veći dio sredstava od oko 70 miliona evra za izgradnju priključnih saobraćajnica na autoput Zagreb - Beograd. Novac za oba ova projekta najvećim dijelom obezbijedili su iz evropskih saobraćajnih fondova.

Ismir Jusko, ministar transporta i komunikacija BiH, kaže da je s bh. strane sve obavljeno na vrijeme, a da se čeka na Hrvatsku da ispuni svoj dio obaveza.

"Mi na neke stvari ne možemo uticati, ali i dalje nećemo prestati da insistiramo. Ostajemo pri čvrstom opredjeljenju da se sve završi što je neophodno za raspisivanje tendera", rekao je Jusko za "Nezavisne".

Nikolina Trninić, portparol Ministarstva saobraćaja i veza RS, kaže za "Nezavisne" da je usaglašena tenderska dokumentacija, što je bio glavni razlog nekoliko prethodnih odgađanja, ali da se za raspisivanje tendera čeka Hrvatska.

Dobrila Majstorović, portparol "Autoputeva RS", nam je rekla da se svaki dan očekuje da Hrvatska obavijesti našu stranu da su spremni za raspisivanje tendera.

Memorandum o saglasnosti za pripremu i izgradnju autoputa između Banjaluke i Gradiške i priključka na autoput Zagreb - Lipovac, na panevropskom koridoru X u području postojećeg čvora Okučani, potpisan je davnog 21. aprila 2004. godine. Kao ključni zajednički objekat predviđen je novi granični most preko rijeke Save s priključnim dionicama do postojećih cesta na obje strane. Kontaktne tačke za most usaglašene su 15. maja 2007. godine, a "Hrvatske autoceste" su 19. aprila 2010. godine potpisale ugovor za izradu cjelokupne projektne dokumentacije za most i pribavljanje odobrenja za građenje s Građevinskim fakultetom iz Zagreba.

Sporazum o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661 Savjet ministara BiH i Vlada Hrvatske potpisali su 3. novembra 2011. godine.

Nakon još nekoliko održanih sastanaka na insistiranje hrvatske strane došlo je do revizije projekta mosta, a poslije toga je došlo do novih višegodišnjih odgađanja zbog traženja sredstava za finansiranje izgradnje od strane EU.