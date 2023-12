Husein Kavazović: Svi smo svjesni da nema mjesta za prevelika očekivanja

SARAJEVO - Reisu-l-ulema Islamske zajednice (IZ) u Bosni i Hercegovini Husein Kavazović danas je u obraćanju sabornicima u Sarajevu izjavio kako je snaga našeg naroda u okupljanju, radu, vjeri i strpljenju.

Poručio je kako želi da vjeruje da će se pojaviti mladi ljudi, sinovi i kćeri ove zemlje, iz svih njenih naroda i socijalnih grupa, koji će razumjeti vrijeme i izazove s kojima se ova zemlja suočava, i naći političku formulu kako da svi zajedno gradimo državu koju će voljeti svi njeni građani, prenosi MINA.

" Volio bih, kada bih mogao, o stanju u Bosni i Hercegovini govoriti s više optimizma. Nažalost, svi smo svjesni da nema mjesta za prevelika očekivanja. Politička, kao i druge društvene krize, koje su posljedica ove prve, samo se produbljuju. Političke elite naše zemlje, kao i predstavnici međunarodne zajednice, ne nalaze puta za izlazak iz ove duboke krize. Velikodržavne ideje naših susjeda iz devedesetih godina prošlog stoljeća i dalje su žive i dominiraju političkom scenom u Bosni i Hercegovini. Te ideje jednako podržavaju i političke, ali i akademske, kulturne i vjerske elite naših susjeda, zajedno s dijelom međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini", kazao je reisu-l-ulema na sjednici Sabora Islamske zajednice.

Kako je ocijenio, bosanske snage su potpuno dezorijentirane i ne mogu da naprave stabilnu i jasnu platformu s koje bi se naša zemlja i društvo u cjelini mogli uspješno izvući iz ovog deprimirajućeg stanja.

"Neizrecivi politički kredo skoro svih domaćih politika, da će krizu u Bosni i Hercegovini riješiti međunarodna zajednica, te da to nije u fokusu njihovog zanimanja, ima za posljedicu nezajažljivu pohlepu da se dograbe vlasti, javnih fondova, privilegija i svega drugoga što podrazumijeva vlast bez odgovornosti. Istovremeno, neprestano ponavljanje stava međunarodne zajednice da se političari u Bosni i Hercegovini moraju dogovoriti pretvorilo se u ispraznu parolu koja služi pojedinim njenim predstavnicima da skinu sa sebe odgovornost i izbjegavaju da iskoriste sve one ovlasti koje imaju da sankcioniraju pojedince i politike u ovoj zemlji, koji rade suprotno elementarnim političkim i društvenim vrijednostima modernoga svijeta", kazao je reisu-l-ulema.

"U bespoštednoj borbi za vlast naših političara, koja se odvija pred našim očima, a koja je inscenirana od dušmana ove zemlje, iza zavjese se odvijaju procesi pogubni za naš opstanak, i kao naroda i kao države“, upozorio je reisu-l-ulema Kavazović.

"Najvidljiviji primjer za to jeste pitanje imovine nekadašnjeg mezarja Lakišića harema u Mostaru. Ko ne razumije stvarnu i simboličku vrijednost ovog pitanja za naš narod, ne razumije posljedice politika koje se ovdje odvijaju više od jednog stoljeća kroz otimanje naše zemlje, od Austro-Ugarske do danas. Upozoravam naše političare da su muslimani bili vlasnici zemlje u Bosni i Hercegovini u ogromnom, dominantnom procentu, sve do Aneksije Bosne i Hercegovine od strane Austro-Ugarske monarhije, kada nas je Švabo, odlukom napisanom na papiru, pretvorio u sirotinju. Još gore smo prošli u prvoj Jugoslaviji. Kao prut strepim šta će biti sa zakonom o državnoj imovini i šta li nam se to ponovo sprema. O stanju našeg naroda u RS, više niko i ne govori. Njegova sudbina će biti kao i sudbina hrvatskog naroda na tom prostoru: jadna i čemerna", naglasio je on, prenosi Fena.

