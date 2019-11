I Rusija dala zeleno svjetlo za EUFOR

SARAJEVO, NJUJORK - Savjet bezbjednosti UN-a jednoglasno je produžio mandat evropske vojne misije "EUFOR Altea" na još godinu dana, zaključeno je u utorak naveče po našem vremenu.

Za ovu rezoluciju glasala je i Rusija, koja je ranijih godina izražavala rezerve u vezi s tekstom same rezolucije jer su se u njoj spominjale i evroatlantske integracije BiH, tvrdeći da to nije u skladu s mandatom koji je EUFOR dobio od UN-a.

Nakon što je sporni dio izbačen iz izvještaja, Rusija se pridružila ostalim članicama i glasala za ovu rezoluciju, što znači da će se o ovom pitanju opet odlučivati u novembru naredne godine.

Visoki predstavnik Valentin Incko je zahvalio 15 članica Savjeta bezbjednosti na produženju misije, ističući da će to pomoći sprovođenju mandata i održavanju bezbjednosnog ambijenta.

"Fundamentalno pitanje s kojim se suočavamo i koje zajedno moramo razmotriti je kako pomoći BiH koja je i dalje suočena s izazovima, ali što je još važnije, kako da spriječimo da BiH krene da nazaduje", rekao je Incko i upozorio da postoji prijetnja da reforme koje su sprovedene u zemlji budu poništene.

I ostale članice, uključujući SAD, Britaniju, Kinu, Francusku i Njemačku, takođe su podržale ovu odluku i iskazale privrženost ovoj misiji.

Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije iz Sarajeva, kaže da je produženje misije očekivano jer je odluka bazirana na izvještaju visokog predstavnika, strateškom pregledu misije sačinjenom početkom godine i iskazanom zabrinutošću nastavka nekonstruktivnih politika, djelovanja i retorike u BiH.

"Osnovni izvršni mandat EUFOR-a je očuvanje stabilnog i sigurnog okruženja, što je u trenutnoj političkoj nestabilnosti veoma bitno za funkcionisanje BiH, ali i podrška OS BiH na osnovu kojeg je nedavno i potpisan plan saradnje između EUFOR-a i OS BiH za 2020. godinu. Osnovna poruka i ove rezolucije je da najveća odgovornost za budućnost države leži na domaćim liderima, koji se i ovim putem pozivaju da budu konstruktivni u implementaciji proteklih izbornih rezultata i u interesu građana uspostave nove vlade na svim nivoima vlasti", naglasio je Hadžović.

Što se tiče Rusije, ta zemlja je 2014. godine bila uzdržana prilikom odluke o produženju mandata EUFOR-a, ali je to tada tumačeno napetošću koja je nastala aneksijom Krima Rusiji. Tada je Vitalij Ćurkin, tadašnji stalni predstavnik Rusije u UN-u, rekao da nije posao Savjeta bezbjednosti da ohrabruje BiH da donosi odluke koje idu ka prihvatanju puta u NATO. Drugi put je Rusija prošle godine takođe bila uzdržana, a Vasilij Nebenzja, stalni predstavnik Rusije, koji je u utorak podržao produženje mandata EUFOR-a, rekao je da po pitanju NATO-a ne postoji konsenzus u BiH, ukazujući na stav RS o vojnoj neutralnosti.

U Delegaciji EU su nam juče odgovorili da se možemo pozvati na rezoluciju Evropskog savjeta iz oktobra ove godine, u kojoj je EU iskazala važnost nastavka koordinacije misije "EUFOR Altea" s drugim međunarodnim predstavnicima na terenu.

Stranke o Inckovom izvještaju

Reagujući na Inckov izvještaj u kojem je i SNSD, SDA i HDZ okrivio za zastoje, u SDA su danas saopštili da im nije jasno kako je on došao do ove formule.

"Bilo bi dobro da aktuelni visoki predstavnik objasni šta je krivica SDA pa nas se izjednačava sa SNSD-om, osim stalne potrebe da se izjednačavaju svi u BiH, i krivica raspoređuje. S obzirom na to da je jako dugo u BiH i da savršeno poznaje ovdašnje prilike, Incko je morao koristiti precizne, jasne i određene formulacije kada je u pitanju karakterizacija politika", saopšteno je u toj stranci.

Milorad Dodik, član Predsjedništva BiH iz RS, rekao je da je Incko "masovno obmanuo" Savjet bezbjednosti UN-a iznoseći niz neistina o mnogim stvarima u BiH.

"Incko je iznio niz tvrdnji koje nisu tačne i 'graniče sa laži' u pogledu onoga što predviđa Dejtonski mirovni sporazum. On nema prava ni da se referira na sporazume političkih stranaka u BiH, što je učinio, niti da ocjenjuje šta koja stranka treba da radi", smatra Dodik, koji je i predsjednik SNSD-a.

"On nema nadležnosti za to. Degutantno je i smiješno da on govori o sporazumu koji su potpisale stranke", kaže Dodik.