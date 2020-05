I Washington Post pisao o aferi "Respiratori": BiH poznata po korupciji

Afera "Respiratori" stigla je do mnogih svjetskih medija. Prvi medij koji je pisao o sumnjivoj nabavci kineskih respiratora bio je The New York Times, a ovog puta o hapšenju Fadila Novalića, Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića pisao je i Washington Post.

Nadalje stoji da su bh. vlasti uhapsile dvojicu visokih državnih dužnosnika i vlasnika privatne kompanije koja je iz Kine uvezla stotinu respiratora za koje je utvrđeno da su beskorisni za pacijente s virusom korona. Stoji i da je Fikret Hodžić dobio 5,5 miliona dolara od Vlade da nabavi opremu.

"Protiv njih trojice se vodi istraga zbog navodnog pranja novca, prevare, pronevjere državnih fondova i drugih kaznenih dijela. Privedeni su na ispitivanje kasno u četvrtak, zadržani su preko noći, a potom poslani u pritvor", piše Washington Post.

"Tužitelji su u svom početnom izvještaju kazali kako uvezeni respiratori ne zadovoljavaju ni minimum potrebnih karakteristika za adekvatno liječenje bolesnika s virusom korona. Vlasnik kompanije je odbacio optužbe da je uvezao respiratore po visokim cijenama, te kazao kako je iskoristio svoja poznanstva i veze u Kini kako bi učinio humano djelo", napisali su.

Napisali su i kako je predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović kazao je kako ova afera može biti veoma opasna za BiH, te da je potrebno da SIPA čim prije izađe s konkretnim dokazima.

"Ovi navodi nisu iznenađujući kada je Bosna u pitanju jer je ona veoma loše rangirana na godišnjoj globalnoj listi korupcije Transparency Internationala. Grupa promatrača prošle godine je BiH postavila na 101. mjesto od 180 zemalja", piše Washington Post.

(Klix.ba)