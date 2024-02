I Zatler uz Marfija kontra Čovića: Nema vremena za ustavne izmjene oko Izbornog zakona

BANJALUKA – Izborni zakon je ključni prioritet i nalazi se u 14 prioriteta, i mi to nećemo zaboraviti, rekao je Johan Zatler, šef kancelarije EU, odgovarajući na pitanje novinara o izbornom integritetu.

On je, međutim, rekao da se u ovako kratkom vremenu do martovskog samita EU lidera, na kojem će se odlučivati o početku pregovora o pristupanju BiH EU, ne može riješiti problem izmjena Ustava BiH u vezi s Izbornim zakonom. To znači da se sada neće moći riješiti pitanje na kojem insistira Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, da se uz integritet izbornog procesa, za koji nije potrebna izmjena Ustava BiH, riješi pitanje legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda. Naime, Čović tvrdi da se ovo pitanje može riješiti i bez izmjena Ustava BiH, a Majkl Marfi, ambasador SAD u BiH, a sada i Zatler, tvrde da to nije moguće ako se ne izmijeni Ustav BiH, što potapa Čovićeve nade da će se u ovom periodu uz integritet izbornog procesa moći riješiti i pitanje legitimnog predstavljanja.

"Svjesni smo da nije moguće riješiti svako pitanje koje se odnosi na izbore u ovoj zemlji, posebno onaj dio koji se odnosi na ustavne promjene. Očigledno je da to ne možemo uraditi za dvije sedmice. Ali ono što možemo uraditi, to je izborni integritet. To je jako važno za građane ove zemlje jer postoji mnogo korupcije i vrlo malo transparentnosti. Zato nam je potreban pomak, potrebno je promijeniti zakon da bismo mogli koristiti elektroničku opremu. To je jedan element koji će poboljšati izborni proces. Svaki korak je dobrodošao", rekao je on.

Zatler je pozvao političare na hitnost, upozoravajući da nije ostalo mnogo vremena da se riješi problem zakona o pranju novca i finansiranja terorizma, zakona o sudovima i o sukobu interesa.

"Moramo vidjeti zakone ne samo usvojene u Savjetu ministara nego u oba doma parlamenta. Moja šefica Fon der Lajen je prije nekoliko sedmica rekla da nam treba svaki mogući argument koji možemo predstaviti u Briselu", rekao je on i dodao da bh. političari mogu da rade i na drugim zakonima, ako to žele.

Mediji

Zatler je nadležne vlasti pozvao da nađu trajno rješenje za BHRT, te da je nedopustivo da novinari u toj medijskoj kući nemaju izvjesnost svog položaja.

Zatler je rekao da je pitanje medijskih sloboda veoma važan dio posla kancelarije EU u BiH, i upozorio da je i dalje u Republici Srpskoj na snazi odredba u kojoj je vraćena kriminalizacija klevete u Krivični zakonik.

"Novinari se i dalje targetiraju. Kriminalizacija klevete je problem kojim se mi bavimo. To je pitanje kojim se bavi EU. Nije samo da postoje problemi u Republici Srpskoj. Postoje problemi i u Federaciji. Vidjeli smo pokušaj usvajanja zakona o lažnim vijestima u Kantonu Sarajevo, koji, srećom, nije usvojen. To je bio korak u pogrešnom smjeru i oko toga smo jasni. Bićemo glasni kad je riječ o medijskim slobodama", rekao je Zatler.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.