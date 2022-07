I bh. institucije zahvatio trend odlaska radnika

SARAJEVO - Institucije Bosne i Hercegovine od 2018. godine dobrovoljno su napustile stotine državnih službenika i radnika, a neki od osnovnih razloga su niske plate u odnosu na privatni sektor, odlazak u inostranstvo ili prelazak na niže nivoe vlasti.

Ovo se može zaključiti iz odgovora na poslaničko pitanje koje je postavio Saša Magazinović, poslanik SDP-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH, koji ističe da još nije prikupio sve podatke te da nema presjek, ali da za pojave da radnici i državni službenici napuštaju institucije BiH zna i da je zbog toga postavio poslaničko pitanje.

"Njihov rad se plaća mnogo više na tržištu i institucije BiH ne mogu naći njihovu zamjenu. Jedan od primjera su ljudi koji rade na borbi protiv sajberkriminala i oni imaju izuzetno niske plate u odnosu na cijenu rada na tržištu", rekao je Magazinović.

Od 2018. godine, primjera radi, Graničnu policiju napustilo je 12 zaposlenih, četiri državna službenika i osam zaposlenih, dok su Agenciju za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka napustila čak 24 zaposlena.

Veliki broj radnika napustio je i Agenciju za statistiku BiH, njih 16, dok je Obavještajno-bezbjednosnu agenciju napustio 21 radnik.

Najviše odlazaka bilo je iz pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine pa je tako Sud BiH napustilo 48 zaposlenih, Visoki sudski i tužilački savjet 34 radnik, a Tužilaštvo BiH 39 radnika, međutim dobar dio njih instituciju je napustio zbog napredovanja, odnosno prelaska na mjesto sudije ili tužioca ili odlaska u drugu pravosudnu instituciju.

"Razlozi odlaska su nezadovoljstvo platama, jer prije ovog posljednjeg povećanja, plate su bile ispod nivoa 2009. godine. Ima ljudi koji odlaze u inostranstvo, ali ima i odlazaka u druge institucije, a posebno na niže nivoe vlasti. Institucije BiH više nisu privlačne kao što su bile. Ovo povećanje plata donekle će popraviti situaciju, ali pitanje je koliko će to trajati s obzirom na inflaciju i sve što se dešava. Ima zaposlenih sa srednjom stručnom spremom u institucijama BiH kojima je plata povećana za nekih 60 maraka", rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine.

Prema podacima koji su do sada došli kao odgovor na poslaničko pitanje, oko 30 institucija Bosne i Hercegovine od 2018. godine sporazumno je napustilo više od 330 državnih službenika, namještenika i zaposlenih, a kako ističu u Samostalnom sindikatu državnih službenika i namještenika u institucijama BiH, radi se o trendu koji, očigledno, nikoga ne interesuje.

"To je trend posljednjih nekoliko godina. Ljudi odlaze na bolje plaćene poslove i to je normalno. Odlaze i na niže nivoe vlasti s obzirom na to da su bolje plate. Nije to više da idu IT stručnjaci koji fale, kako institucijama tako i cijeloj privredi, odlaze referenti, odlaze šefovi odsjeka, ali to nikoga ne brine", rekao je Salih Karčić, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u institucijama BiH.

On kaže da ljudi odlaze iz institucija BiH da bi mogli da prežive i idu tamo gdje je veća plata, navodeći da je i Vjekoslav Bevanda, ministar finansija i trezora BiH, nedavno rekao da u dva odsjeka uopšte nema zaposlenih, jer su ljudi napustili te poslove.