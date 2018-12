I dalje bez dogovora o najnižoj plati, odluka na Vladi

BANJALUKA - Uoči sutrašnje posebne sjednice Parlamenta Srpske na kojoj bi trebalo da bude razmatran Prijedlog budžeta za sljedeću godinu i Program ekonomskih reformi za naredne tri godine, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković o ovim dokumentima razgovarao je da predstavnicima Saveza sindikata Srpske.

Neizostavna tema bila je i najniža plata u narednoj godini, o kojoj juče nije postignuta saglasnost na sjednici Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić je nakon sastanka rekla je da su pred Vladu postavili jasne zahtjeve za najnižu platu, izmjenu Zakona o radu i posredovanja pri zapošljavanju koji mora da bude izmijenjen u prvom kvartalu iduće godine.

"Povećanje najniže plate mora da ide uz dva razloga. Da se zaštite najjednostavniji poslovi koje radi nekvalifikovana radna snaga. Ali i povećanje plate, koliko god da bude, ''gura''povećanje ostalih plata. To onda znači stvarno povećanje plata u realnom sektoru. Јa sam bila precizna. Naš zahtjev je 500 KM. Spremni smo da, ako je to neopohodno, da razgovaramo koliko god je potrebno da dođemo do iznosa plate od 500 KM. Očekujemo, ako to ne usaglasimo. da će na kraju Vlada Srpske morati donijeti odluku", naglasila je Mišićeva.

(RTRS)