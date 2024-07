I ovom sazivu nastavljen trend: Ko su preletači u Narodnoj skupštini RS? (FOTO)

BANJALUKA - Za nepune dvije godine, od kada je formiran aktuelni saziv Narodne skupštine Republike Srpske (NS RS), nastavljena je dugogodišnja praksa prelazaka narodnih poslanika iz stranke u stranku

To je do sada učinilo njih petoro, što je, istini za volju, čak pet puta manje nego što je bilo u prethodnom sazivu, kada je taj broj bio nevjerovatnih 25 tribuna, koji su u četiri godine promijenili stranački dres.

Naravno, ovdje moramo uzeti u obzir činjenicu da još nismo ni na pola zvaničnog četvorogodišnjeg mandata, jer bi idući parlamentarni izbori trebalo da budu održani u jesen 2026. godine. Dakle, vremena za "preletače" ima na pretek.

A dok na neki način raduje činjenica da, za razliku od prethodnih ciklusa, zasad nije bilo brojnijeg prelaska iz partije u partiju, aktuelni saziv Narodne skupštine RS ostaće upamćen po jednom od pet "preletača".

Aleksandar Trninić izabran je za poslanika na izborima 2022. godine na listi Srpske demokratske stranke (SDS). Međutim, nekoliko mjeseci kasnije napušta SDS i odlučuje da se pridruži tek osnovanom Narodnom frontu. Ni tu ga nije držalo mjesto, pa je zbog neslaganja u idejama, put nastavio kao samostalni poslanik.

I to nije potrajalo, pa je Trninić nedavno dobio ponudu koju, izgleda, nije mogao odbiti. Iz opozicije prelazi u vlast, a fotelja koja mu je bila udobnija od drugih ponuđena je u Ujedinjenoj Srpskoj.

Kao nagradu za ovaj potez Trninić je dobio mjesto predsjednika Kluba poslanika US u NS RS.

Ova odluka nije se svidjela dotadašnjem predsjedniku pomenutog poslaničkog Kluba Kostadinu Vasiću, koji je ekspresno napustio stranku, a "utjehu" našao u Narodnoj partiji Srpske Darka Banjca (NPS).

Pored ova dva poslanika, u grupi "preletača" su i Željko Dubravac, Radislav Dončić i Dragan Brdar.

Dubravac je, za političke prilike Republike Srpske, iznenađujuće napustio vladajući DNS i prešao kod Jelene Trivić u Narodni front. Njemu se istovremeno pridružio Radislav Dončić, koji je napustio PDP. Njih obojica djeluju kao samostalni poslanici u Poslaničkoj grupi Narodnog fronta. Sa druge strane, Brdar je napustio DNS i prešao poput Vasića u Narodnu partiju Srpske (NPS).

I to bi bilo to kada su u pitanju direktni prelasci iz stranke u stranku. Ali, sve ovo je djelovalo na to kako trenutno izgleda saziv Narodne skupštine RS, pa ćemo u narednim redovima ukratko pojasniti ko je to najviše na dobitku, a ko na gubitku.

Ako govorimo o snazi, bez premca je i dalje SNSD. Na izborima 2022. godine osvojili su 29 mandata, a toliko imaju i danas. Jedina je razlika u sastavu Kluba poslanika, jer su umjesto Alena Šeranića, Vojina Mitrovića, Denisa Šulića (svi postali ministri u Vladi Republike Srpske), te Dragoslava Kabića, u skupštinske klupe sjeli Saša Dragić, Ognjen Vukojević, Milica Lovrić i Borivoj Obradović.

Najveća opoziciona i druga po jačini parlamentarna stranka SDS, u prethodnih godinu i po izgubila je jedan mandat, pa je sa osvojenih 13, pala na 12.

To je pomenuti poslanik Aleksandar Trninić. Takođe, bile su još četiri promjene u samom sastavu Kluba poslanika SDS-a.

Skupštinu su napustili redom Ljubiša Petrović (postao gradonačelnik Bijeljine), Želimir Nešković (postao delegat u Domu naroda PS BiH), Milan Radović (napustio politiku) i Tamara Evđić. Umjesto njih, Klub su popunili Tomica Stojanović, Nedeljko Glamočak, Mirjana Orašanin i Milka Savić.

Jednog poslanika izgubio je i PDP, to je Radislav Dončić. Na taj način stranka je sa osam mandata pala na sedam. Pored toga, jedini koji je odustao od poslaničkog mandata bio je Draško Stanivuković, jer je izabran za gradonačelnika Banjaluke. Umjesto njega, u Skupštinu je ušla Tanja Vukomanović.

Najveći dobitnici u aktuelnom sazivu su NPS i Narodni front.

Na izborima 2022, stranka koju predvodi Darko Banjac, osvojila je ukupno tri mandata. Od tada, njima su se pridružili gorenavedeni Kostadin Vasić i Dragan Brdar, pa su od poslaničke grupe postali Klub poslanika u NSRS.

Još veći dobitak ima Narodni front Jelene Trivić. Ova partija nije ni postojala na izborima 2022. pa nije ni mogla biti parlamentarna. Ali, to je postala u formi poslaničke grupe, nakon što su im je pridružili Željko Dubravac i Radislav Dončić.

Najveći gubitnik u NS RS je DNS, koji je na prošlim parlamentarnim izborima osvojio četiri mandata, da bi odlaskom Brdara i Dubravca ostao samo na dva.

Tri parlamentarne stranke nisu mijenjale svoj sastav niti brojnost. To su Demos (pet poslanika), Lista "Za pravdu i red" (četiri) i SPS (tri).

Brojnost kada su u pitanju poslanici nisu izgubili ni Ujedinjena Srpska, Socijalistička partija te poslanici u klubu probošnjačkih stranaka.

Što se tiče Ujedinjene Srpske, njih je napustio Kostadin Vasić, ali je došao Aleksandar Trninić. Kod Socijalista jedina promjena je to je što je Petar Đokić, mandat prepustio Zoranu Kokanoviću, kako bi postao ministar u Vladi RS.

Slično se desilo i u Pokretu za državu, jer je od mandata odustao Sevlid Hurtić, kako bi postao, prvo ministar u Vladi RS, a potom ministar u Savjetu ministara BiH. Njega je, u svojstvu samostalnog poslanika, zamijenio takođe jedan Hurtić - Amir.

