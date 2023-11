I u Milićima podijeljeni primjerci Dejtonskog sporazuma

MILIĆI - Dejtonski mirovni sporazum jedini je temelj na kojem Srbi mogu graditi budućnost u BiH, istaknuto je danas u Milićima na predstavljanju kampanje "Dejtonski mirovni sporazum u svakoj porodici", koju je pokrenulo Udruženje "Politikolog" iz Banjaluke.

U okviru ove kampanje mještanima Milića podijeljeni su štampani primjerci Dejtonskog mirovnog sporazuma, s ciljem da lakše shvate poziciju Srpske u aktuelnim izazovima.

Milan Ljepojević, predsjednik Udruženja "Politikolog", rekao je da su 24. februara 2021. godine krenuli u kampanju da svakoj porodici u Republici Srpskoj dostave primjerak Dejtonskog mirovnog sporazuma.

"Mi smo to podijelili građanima, a sada je na rukovodstvu opštine da to dostave do sve i jedne porodice u ovoj opštini", kazao je Ljepojević. Prema njegovim riječima, ištampano je oko 200.000 primjeraka ovog sporazuma, a kako dodaje kampanju su sproveli u skoro cijeloj Republici Srpskoj.

"Planiramo da do proljeća naredne godine završimo sa kampanjom", kazao je Ljepojević.

Pojasnio je da je plan da se sporazum nađe u svakom domaćinstvu.

"Cilj nam je da, kad dostavimo to građanima i kad pročitaju, sami vide sve zablude i obmane koje nam se nameću, te da oni sami shvate i da dođu do istine koja se zove Dejtonski sporazum i njegovi aneksi", pojasnio je Ljepojević.

Saša Mićin, profesor na Fakultetu bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjaluci, izjavio je da je ovo borba za istinu koja garantuje opstanak na ovim prostorima.

"Ne smijemo zaboraviti saborce koji su dali živote za Republiku Srpsku. Pojedinci sada pokušavaju da je otmu i da je pretvore u nešto bezvrijedno. Cijena nije mala. Svjesni smo toga jer vidimo šta se sve dešava našem predsjedniku Miloradu Dodiku i njegovoj porodici i to nam govori da oni koji to rade nemaju granicu niti obzira", istakao je Mićin.

Marko Savić, načelnik Milića, izjavio je da je ova prezentacija, sagledavajući aktuelni politički trenutak, važna za građane kako bi se upoznali o Dejtonskom sporazumu.

Savić je rekao da je značajno to što su od Udruženja "Politikolog" dobili značajan broj publikacija, te će mimo jučerašnje aktivnosti nastaviti sa distribucijom materijala praktično svim porodicama na području Milića... "Da se upoznaju i vide neke tabue i misterije koji su često podmetani u smislu autentičnosti Dejtonskog sporazuma, ali i nekih drugih floskula koje odvlače pažnju od onoga što je suština, a to je da je jedini okvir u kojem se možemo kretati u BiH ovaj mirovni sporazum", naveo je Savić.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.