IDDEEA traži još sedam miliona KM za novi objekat

SARAJEVO, BANJALUKA - Savjet ministara Bosne i Hercegovine uskoro bi trebalo da izmijeni odluku o izgradnji zgrade IDDEEA u Banjaluci, a umjesto ranije planiranih oko 16 miliona KM za radove na tom objektu, biće potrebno obezbijediti još dodatnih oko sedam miliona KM.

Pored toga, novom odlukom pomjera se i rok za izgradnju zgrade sa 2021. na 2024. godinu.

Ranijom, odnosno odlukom koja je još na snazi za izgradnju objekta planirano je ukupno 16,7 miliona KM, s tim da je za kancelarijsko opremanje i IT infrastrukturu bilo potrebno izdvojiti 4,3 miliona KM. Sada izmijenjenom odlukom samo izgradnja objekta koštaće 23,2 miliona KM, dok će za opremanje biti potrebno takođe 4,3 miliona KM.

Prema novoj odluci, u 2021. godini trebalo bi se utrošiti 11,9 miliona KM, u 2022. godini šest miliona KM, zatim u 2023. godini 5,3 miliona KM te 4,7 miliona KM u 2024. godini, koji će biti utrošeni za opremanje namještajem i IT infrastruktorom.

"Agencija je od 2015. godine tri puta (u 2015, 2018. i 2019. godini) pokretala postupak javne nabavke za radove na izgradnji zgrade za smještaj sjedišta i organizacionih jednica Agencije. Svi pokrenuti postupci javne nabavke su poništeni", navedeno je u obrazloženju odluke koja bi uskoro trebalo da se nađe na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara BiH.

Inače, odluka o izgradnji zgrade IDDEEA u Banjaluci stara je gotovo deset godina, a još 2011. godine za taj projekat obezbijeđen je novac koji do danas nije utrošen. Nekoliko pokušaja raspisivanja tendera do sada je propalo, a posljednji put to se desilo prošle godine.

"Postupak javne nabavke iz 2019. godine je poništen zato što je vrijednost prihvatljive ponude znatno viša od osiguranih sredstava, odnosno od planiranih sredstava za predmetnu javnu nabavku u iznosu od 13,9 miliona KM bez PDV-a, odnosno 16,3 miliona KM sa PDV-om. Naime, vrijednost prihvatljive ponude je iznosila 15,9 miliona KM bez PDV-a, odnosno 18,6 miliona KM sa PDV-om, odnosno 2,3 miliona KM veća je od planiranih i odobrenih sredstava za ovu javnu nabavku", naveli su u IDDEEA obrazlažući odluku kojom traže dodatnih sedam miliona KM.

U Agenciji za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH juče smo pokušali dobiti odgovor na pitanja kada će početi izgradnja zgrade u Banjaluci i da li je parcela na kojoj se treba graditi ta zgrada spremna, međutim do zaključenja ovog broja nisu nam odgovorili na postavljena pitanja.

Kada je riječ o samoj parceli na kojoj će se graditi zgrada, IDDEEA je tu parcelu u Trapistima, nedaleko od Banjaluke, dobila od Republike Srpske na korištenje i u toku su, prema nezvaničnim informacijama, radovi na uklanjanju starih objekata koje je nekada koristila vojska. Za ovaj posao obezbijeđeno je 1,8 miliona KM.