ISTRAŽUJEMO: Da li će doći do promjene ustava u BiH

BANJALUKA, SARAJEVO - Nakon što je proteklih dana postalo jasno da će Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a i budući srpski član Predsjedništva BiH, imati dvotrećinsku većinu u RS, otvorilo se pitanje hoće li nakon preuzimanja mandata doći do promjene ustava u BiH.

Naime, Dodik je prije nekoliko dana izjavio da njegova koalicija trenutno kontroliše 56 poslanika, a pomalo misteriozno je najavio da će ih biti još. Već odranije je jasno da u FBiH Dragan Čović, predsjednik HDZ BiH i odlazeći hrvatski član Predsjedništva BiH, ima komotnu dvotrećinsku većinu među hrvatskim poslanicima, tako da se i tu otvorio prostor za moguće ulaženje u ustavne promjene.

Jedina enigma, kako nam je reklo nekoliko poznavalaca situacije u FBiH, je kako će se posložiti stranke s centralom u Sarajevu, čije biračko tijelo u velikoj mjeri čine Bošnjaci i građani koji se izjašnjavaju kao nacionalno neopredijeljeni, odnosno uglavnom kao Bosanci i Hercegovci.

Tu se, kako nam je rečeno, otvara pitanje SDA, jer bi, ako bi ta stranka sa svojom koalicijom bila dio većine u vlasti RS, onda bi se moglo otvoriti pitanje širih ustavnih promjena u BiH kroz stvaranje većine i na tzv. bosanskoj platformi, ali da bi u toj varijanti vjerovatno bilo potrebno "svebošnjačko pomirenje" kroz pomirenje SDA i SBB.

S obzirom na to da nam poznavaoci situacije u FBiH kažu da je teoretski moguće isključiti SDA iz vlasti u FBiH i na nivou države, ali da bi SDA bila "nezgodna" opozicija, biće vrlo vjerovatno teško isključiti tu stranku iz vlasti.

Tanja Topić, analitičarka iz Banjaluke, kaže da je još rano za definitivne procjene, ali da je već izvjesno da će biti lakše sprovesti ustavne promjene u RS.

"Tu će sasvim sigurno ukoliko se formira stabilna dvotrećinska većina doći do promjene, samo je pitanje do koje dubine bi se išlo s promjenama. Da li će se zaustaviti samo u dijelu promjene glavnog grada, ukidanja smrtne kazne koja još postoji u Ustavu RS. U naznakama Milorada Dodika on je sugerisao i moguće izmjene u pogledu funkcionisanja Vijeća naroda", kaže Topićeva.

Kao mogući spisak želja SNSD-a i HDZ-a ustavnih promjena na nivou BiH ona vidi odluku o ukidanju stranih sudija u Ustavnom sudu BiH, kao i ukidanje OHR-a.

I Ivana Marić, analitičarka iz Sarajeva, takođe kaže da će Dodiku i Čoviću njihove većine malo značiti bez većine kod Bošnjaka, te da ih mogu koristiti samo za blokiranje.

"Osim deklarativne podrške EU putu BiH, nismo vidjeli da su učinili nešto korisno za građane koji su im poklonili svoje povjerenje. SDA nema dvotrećinsku podršku Bošnjaka, tako da će morati ući u koaliciju sa još nekom probošnjačkom ili probosanskom strankom. Drugi mogući scenarij je da će se građanske stranke udružiti i na višim nivoima, pod tim mislim na stranke ljevice i stranke koje su se izdvojile iz SDA", rekla je ona.