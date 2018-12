"Iako član Predsjedništva, Dodik ostaje pod sankcijama "

SARAJEVO -- Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD za jugoistočnu Evropu Metju Palmer izjavio je da Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH i dalje ostaje pod sankcijama.

Kako je rekao, to što je Dodik postao član Predsjedništva BiH nije jedan od kriterijuma za uklanjanje sankcija.

Fena prenosi da je Palmer, u intervjuu koji za novinske agencije u BiH dao u Sarajevu, odgovorajući na pitanje da li će izbor Dodika za člana Predsjedništva BiH eventualno ugroziti aspiracije BiH na njenom put ka evroatlantskim integracijama, kazao da će "SAD predano raditi sa svim članovima državnog Predsjedništva uključujući i Dodika".

"On i dalje ostaje pod sankcijama SAD, jer to što je postao član Predsjedništva BiH nije jedan od kriterijuma za uklanjanje sankcija. Dodik zna šta se od njega očekuje kako bi sankcije bile uklonjene i željeli bismo da vidimo da on ide tim putem", poručio je Palmer.

Navodi se da je Palmer podsjetio da su "sankcije protiv Dodika uvedene zbog antidejtonske aktivnosti", dodajući da "on mora da pokaže da je posvećen teritorijalnom integritetu BiH odnosno da ne ide putem secesije" i da su "sankcije uvedene kao funkcija podrške SAD Dejtonskom mirovnom sporazumu".