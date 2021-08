Ideja za ukidanje Doma naroda je politikantstvo i za nju nema podrške

SARAJEVO - Nerealno je očekivati da će inicijativa Anera Žuljevića, delegata u Domu naroda FBiH, da se ukine ovo zakonodavno tijelo u Federaciji BiH dobiti podršku, jer da bi se to desilo, potrebno je osigurati dvotrećinsku većinu za promjenu Ustava Federacije BiH, a toliko ruku u Parlamentu Federacije BiH nema niti jedna politička partija.

Iz SDA pak već godinama se priča o inicijativi da se Dom naroda FBiH reducira i da funkcioniše na principu Vijeća naroda Republike Srpske, ali i za ovo je potrebno imati podršku većine i promijeniti Ustav FBiH, što se, kako parlamentarci tvrde, u skorije vrijeme neće desiti.

Aner Žuljević, delegat, prošle sedmice je podnio inicijativu za ukidanje ovog zakonodavnog tijela, a uz obrazloženje da se u ovom domu već godinama dešavaju blokade koje utiču na funkcionisanje Federacije BiH.

Žuljević je na svom Facebook profilu objavio ovu inicijativu i istakao da je glavni krivac za tu blokadu HDZ BiH.

"HDZ je dvogodišnjim blokiranjem imenovanja sudija Ustavnog suda suštinski ugasio Dom naroda Parlamenta FBiH u njegovoj najvažnijoj ustavnoj nadležnosti zaštite vitalnog nacionalnog interesa", ističe Žuljević.

Zbog toga je on podnio inicijativu da se na osnovu ovlasti iz člana 143. usvoji odluka o ukidanju Doma naroda Parlamenta FBiH.

Jasmin Duvnjak (SDA), delegat u Domu naroda FBiH, za "Nezavisne novine" ističe da je inicijativa zanimljiva, ali da ima primjedbu na Žuljevićevo obrazloženje da Dom naroda vrši blokadu.

"Ne vrši Dom naroda blokadu, blokadu vrši predsjednik Federacije, on je taj koji je na potezu, jer mi u Domu naroda čekamo da nam gospodin Čavara uz saglasnost sa potpredsjednicima dostavi listu nedostajućih kandidata za Ustavni sud FBiH i onda Dom naroda tu listu treba da potvrdi. Ako govorimo o organu koji ne izvršava svoju funkciju u skaldu sa svojim nadležnosti, onda je to predsjednik Federacije", kaže Duvnjak te dodaje da ta inicijativa još nije došla do Doma naroda FBiH.

Ističe da je dobro u državi kakva je BiH imati Dom naroda, a zbog zaštite vitalnog nacionalnog interesa, ali da budu tačno formulisana pitanja po kojima se taj mehanizam može pokrenuti, a ne da on bude instrument zloupotreba i političkih blokada.

Dodaje kako će se SDA u budućnosti zalagati da Dom naroda FBiH bude u poziciji sa nadležnostima, pravima i obavezama kakve ima Vijeće naroda Republike Srpske.

"Daleko smo još od toga, za sve nam treba dvotrećinska većina", kaže Duvnjak.

Njegova kolegica iz Kluba hrvatskog naroda u Domu naroda FBiH Zdenka Džambas (HDZ) za "Nezavisne novine" kaže da nema ništa protiv toga da Dom naroda FBiH u budućnosti radi na principu i u nadležnostima Vijeća naroda RS, ali da onda mora doći do izmjene Ustava BiH i Ustava FBiH kako bi svi narodi imali jednaka prava.

"Što se tiče inicijative kolege Žuljevića, on je uvijek aktivan, ali nije moguće realizovati njegovu inicijativu. Ne slažem se s tim, pripadam Klubu hrvatskog naroda, a mislim da je to politikantstvo, a Hrvatima je ovaj dom bitan i u njemu smo svi ravnopravni", kazala je Džambasova.