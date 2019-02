Iduće sedmice finansijska deblokada Federacije BiH?

SARAJEVO - Finansijska agonija građana Federacije BiH koji su ovisni o trezorskom poslovanju ovog entiteta mogla bi se okončati krajem naredne sedmice.

Podsjećamo, FBiH je u finansijskom kolapsu jer nema budžet za ovu godinu zbog toga što još nije konstituisan novi saziv Doma naroda FBiH, te zbog toga nema plata, naknada i drugih vrsta primanja korisnicima iz ovog vida finansiranja.

Almedin Aliefendić, predsjednik Kluba Bošnjaka u starom sazivu Doma naroda, juče je za "Nezavisne" potvrdio da će u ponedjeljak biti poznati svi koraci ovog kluba kako bi se riješila kriza.

"U ponedjeljak ističe rok od 14 dana koji po Poslovniku ima predsjedavajuća ovog doma Lidija Bradara da sazove narednu sjednicu kako bi se riješio problem budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova koji se finansiraju iz budžeta FBiH. Postoji više načina da se riješi ovaj problem i mi smo spremni da to uradimo. Predsjedavajuća može sjednicu zakazati i u ponedjeljak. Ona ima još vremena za to", rekao je on i dodao da je najbolje rješenje da se konstituiše novi Dom naroda.

"Ali ako se to ne desi, građani FBiH ne treba da budu taoci. Ukoliko bude potrebno, dopredsjedavajući je taj koji može sazvati sjednicu i on to može uraditi do kraja naredne sedmice", kazao je Aliefendić.

Lidija Bradara ranije je nekoliko puta naglasila da sjednicu na kojoj će biti rasprava o budžetu treba da održi novi saziv Doma naroda. Isti stav nekoliko puta za "Nezavisne" iznio je i Marinko Čavara, predsjednik FBiH.

Iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH potvrđeno je da ne postoji šansa da se do kraja ove sedmice izvrši izbor delegata u Dom naroda FBiH jer će Skupština ZDK sutra održati sjednicu na kojoj će birati delegate, a Kanton 10 dan kasnije.

Za "Nezavisne" su u CIK-u potvrdili da su oni ovjerili liste za svih deset kantona, da je u pet kantona završen izbor, te da se čeka da izbore provede još pet kantonalnih skupština.

"Sve je sad do skupština ovih kantona. Ako oni to završe danas, mi možemo odmah sutra utvrditi te liste", ističu u CIK BiH.

Inače, novi saziv Doma naroda mogao bi biti konstituisan tek za 10 ili 15 dana i to pod uslovom da sve kantonalne skupštine odrade svoj posao. CIK je još 16. januara uputio urgenciju na adrese četiri kantonalne skupštine (Posavskog, Srednjobosanskog, Hercegovačko-neretvanskog i Kantona 10) zbog nedostavljanja na ovjeru kandidatskih lista za izbor delegata. Takođe, nakon drugog kruga izbora potrebno je osigurati popunu klubova naroda u Domu naroda FBiH. Naime, Federacija BiH već nekoliko izbornih ciklusa ima problem s popunom Kluba Srba, kojih bi po pravilu trebalo biti 17. CIK je ostavio mogućnost da nakon provedbe izbora u kantonalnim skupštinama posebnim aktom odredi na koji način će se popuniti Klub delegata iz reda srpskog naroda, što znači da će se CIK u konačnici baviti i ovim pitanjem prije nego se konstituiše novi saziv Doma naroda FBiH.