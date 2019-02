Iduće sedmice o imenovanju Tegeltije?

SARAJEVO - Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, kaže za "Nezavisne" da bi iduće sedmice mogla biti zakazana sjednica ove institucije na čijem dnevnom redu bi se našlo imenovanje Zorana Tegeltije za predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH.

"Briselu je jasno i oni očekuju da se što prije formira vlast na svim nivoima, a prije svega Savjet ministara. To je jasno i meni, ali i drugoj dvojici članova Predsjedništva", kazao je Dodik.

Ovim potezom bi se napokon odblokiralo formiranje vlasti na nivou institucija BiH, a Dodik ističe da se to moglo desiti i mnogo ranije, jer je već poznato ime predsjedavajućeg.

"Važno je samo da druga dva člana Predsjedništva pristanu da se održi sjednica i da se to završi. Bilo je bespotrebno da zakazujem sjednicu na kojoj oni ne bi odlučivali o toj temi. Kada se dogovorimo i kada oni hoće da odlučuju, mogu da zakažem sjednicu bilo koji dan", ističe Dodik za "Nezavisne".

Upitan da li to znači da sa druga dva člana Predsjedništva nije razgovarao o tome da sjednica bude zakazana, s obzirom na to da su izjave date u Briselu ukazivale na spremnost da se konačno imenuje mandatar, Dodik ističe da oni stalno razgovaraju na tu temu kada imaju priliku, te se vjeruje da će to biti brzo završeno.

Željko Komšić, član Predsjedništva BiH iz reda hrvatskog naroda, koji se juče nije javljao na pozive, u srijedu je novinarima u Briselu rekao da bi nakon povratka u BiH trebalo da počnu razgovori u vezi s imenovanjem predsjedavajućeg Vijeća ministara.

Sjednica Predsjedništva SDA u Sarajevu nije bila završena do zaključenja ovog broja "Nezavisnih".

"Impresivno je svjedočiti kako su novi članovi Predsjedništva ostavili po strani razlike i nastupili ujedinjeno u prvom zajedničkom susretu s evropskim zvaničnicima", na Twitteru je juče ocijenio šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU Lars-Gunar Vigemark.

Podsjećamo, blokada formiranja vlasti na nivou BiH uslijedila je kada su stranke u FBiH poručile da Tegeltija neće biti imenovan za predsjedavajućeg Vijeća ministara dok ne prihvati odluku Predsjedništva BiH u vezi s Akcionim planom za članstvo (MAP) BiH u NATO-u. Potom je iz Republike Srpske poručeno da je poznat stav Srpske po tom pitanju, a to je vojna neutralnost, na koju je obavezuje rezolucija Narodne skupštine RS, te da će RS pratiti šta Srbija radi u vezi sa sjevernoatlantskim savezom. Ulje na vatru dolila je i inicijativa SDA, koja pred Ustavnim sudom BiH želi da se preispita ime Republika Srpska.