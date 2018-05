Ilić pred Anketnim odborom: Nije bilo propusta u slučaju Davida Dragičevića

BANJALUKA - Saslušanje načelnika Uprave za organizovani i teški kriminalitet Darka Ilića počelo je pred Anketnim odborom Narodne skupštine RS koji je formiran zbog dodatnog sagledavanja činjenica o smrti Davida Dragičevića.

Saslušanje se održava kako bi se utvrdilo da li je bilo propusta tokom istrage o smrti mladog Banjalučanina.

"Svaki slučaj kada se smatra da bi se moglo raditi o ubistvu se mi obavještavamo i onda mi odlučujemo da li ćemo preuzeti taj slučaj. Preuzimali smo sve slučajeve gdje je dolazilo do uznemirenja javnosti", rekao je Ilić na početku saslušanja pred Anketnim odborom.

"Prije nego smo mi preuzeli slučaj, slučajem se bavila Policijska uprava Banjaluka, glavni inspektor i još jedan inspektor Uprave za organizovani i teški kriminalitet", rekao je on.

Ilić kaže da su pres-konferenciju organizovali zbog velikog pritiska javnosti.

"Pozvao sam Karana na konferenciju jer nisam imao obdukcioni nalaz, a bilo bi neprofesionalno da ja pričam o tome. A što se tiče tužioca, ja se ne sjećam da je ikad tužilac prisustvovao konferenciji. Nikad niko nije vršio pritisak na mene, nijedan organ. Na sastanku je direktor Policije donio odluku da mi preuzmemo slučaj", rekao je Ilić.

Na konstataciju Nedeljka Glamočaka, člana Anketnog odbora, da je Ilić rekao da se radi o zadesnoj smrti on je kazao da to nije tačno i da je on rekao da se najvjerovatnije radi o zadesnoj smrti jer nema indicija krivičnog djela.

Na pitanje da li je snimak donijela majka, Ilić je rekao da jeste i da je ona kazala da je to najvjerovatnije njen sin.

"Prije nego što je tijelo nađeno vršili smo poligrafisanja, ispitali preko 50 osoba, izuzeli snimke nadzornih kamera. Toksikološki nalaz koji je uzet nije bitan. Smatram da prisustvo opojnih droga u ovom slučaju nije bitno, kada je u pitanju smrt Davida. Reobdukcija po mom mišljenju nije bila uopšte potrebna, ali je ministar zdravlja pozvao drugog doktora da bi izvršio reobdukciju, vjerovatno da bi izašao u susret porodici i pod pritiskom javnosti", rekao je Ilić.

Ilić je rekao da je odluku da se Davidovo tijelo odveze po pronalasku na Gradsko groblje donio postupajući tužilac koji vodi uviđaj i da se obdukcija obično radi drugi dan.

Na pitanje zašto se pojavio na konferenciji ako je izuzeta mogućnost krivičnog djela, Ilić je rekao da je to zbog pritiska javnosti i "ruznih" komentara u javnosti.

Kazao je da je urađeno sve po pitanju Filipa Ćuluma i da ga ni na koji način nisu doveli u vezu sa slučajem smrti Davida Dragičevića.

Na pitanje da li poznaje lično Filipa Ćuluma, rekao je da njega ne poznaje lično jer je puno mlađi, ali da poznaje članove njegove uže porodice jer su živjeli u njegovoj neposrednoj blizini.

"Nemam nikakav ni lični ni profesionalni razlog da bilo šta krijem i zbog tog odgovaram i na lična pitanja koga poznajem, a koga ne. Moja želja je bila da na presu koji je održan, javnost pokušamo upoznati sa onim što je do tad utvrđeno", rekao je Ilić.

Na pitanje Branislava Borenovića, predsjednika Anketnog odbora, kako je David Dragičević izgubio život s obzirom da nedostaje ključni momenat tih par metara prije nego se David našao u Crkvenoj koji su ključni, Ilić je odgovorio da su nadzorne kamere utvrdile da se David kreće prema Crkvenoj, te da mu se signal gasi u 03:50 časova.

"Mi ne znamo da li je u pitanju samoubistvo, zades ili ubistvo i kako se on našao u vodi, ali znamo da za sada nema indicija krivičnog djela", odgovorio je Ilić.

"Odgovorno tvrdim da nije bilo propusta u slučaju Davida Dragičevića. Ja se slažem da je u nekom slučaju sve sumnjivo, ali je druga stvar da li za tu sumnju postoji osnov. Dok smo mi bili na predmetu imali smo odličnu saradnju sa tužilaštvom. Nikad se nije desilo da mene ili nekog o mojih saradnika neko naziva saučesnikom, ubicom ili kriminalcem jer sve sto ja radim stojim iza toga i na to stavljam svoj potpis", rekao je Ilić.

"Tužilaštvu smo dostavili izvještaj 28.03. i uz izvještaj 151 prilog, a u izvještaju piše da je smrt nastala na neutvrđen način. Nesporno je utvrđeno da su Davidove zaživotne povrede nastale u tuči koja se desila ispred ugostiteljskog objekta 'Meta'. Na snimku NLB banke u zgradi Ekvatora se tačno vidi da je u pitanju David. Na predmetima koji su pronađeni u džepu je nesporno utvrđeno da oni potiču iz te kuće", dodao je Ilić.

Ilić kazao da su sve institucije podlegle pritisku javnosti.

"Meni je žao što ne postoji krivično djelo klevete i uvrede i što se u našoj državi može javno vrijeđati i nazivati nekog kriminalcem, a da za to ne odgovarate", rekao je Ilić.