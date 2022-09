Ilić za "Nezavisne": Mladi moraju biti prvi prioritet

BANJALUKA - Ubjedljiva pobjeda SNSD-a na izborima u nedjelju donijeće nastavak realizacije brojnih projekata i razvoja Republike Srpske na svakom polju, rekao je Mladen Ilić, kandidat ove političke partije za poslanika u Narodnoj skupštini RS u Izbornoj jedinici tri.

Kako je istakao, posao narodnog poslanika je poprilično važan i postoje brojne teme i sfere interesovanja poslanika, ali i ono što građani žele da ti poslanici zagovaraju.

"Kako sam jedan mlad čovjek, prirodno je da će položaj mladih ljudi unutar RS biti moja sfera interesovanja i nešto za šta ću se ja zalagati. Bitno je i da se nastavi sa brojnim projektima i razvojem Srpske na svakom polju. Tu prije svega mislim na ekonomske parametre, infrastrukturu te sve ostale sisteme unutar naše republike", naglasio je Ilić.

Kao predsjednik Skupštine grada Banjaluka, Ilić kaže da će se zalagati za bolju saradnju Univerziteta u Banjaluci sa gradskim parlamentom.

"Moja želja je da se unaprijedi saradnja institucija koje moraju sarađivati. Prirodno je da imamo jedan dobar odnos. Banjaluka će naredne godine pomoći Univerzitetu kako bi se u zgradi Rektorata obezbijedio lift i pomoglo studentima sa invaliditetom i da oni mogu koristiti tu zgradu. Takođe, grad i sva javna preduzeća u Banjaluci ranije su imali dobru saradnju u kojoj su najbolji studenti dolazili na praksu. Mi želimo da se to obnovi, ali i da studenti ne rade volonterski taj posao, već da imaju plaćen prevoz, topli obrok i dodatni novac za džeparac. Pored znanja koja imaju na fakultetu, da prikupe određeno iskustvo na praksi, a oni koji se najbolje pokažu da budu trajno zaposleni. Bitno je da se oni pronađu u svemu tome", pojasnio je Ilić i istakao da ono što je urađeno u prethodnom periodu što se tiče studenata jeste to da je za najbolje besplatno studiranje te da je od ove akademske godine boravak u studentskim domovima besplatan.

Na pitanje koja su njegova očekivanja za predstojeće izbore, Ilić odgovara da je to ubjedljiva pobjeda SNSD-a i koalicionih partnera na svim poljima te formiranje dvotrećinske većine u Narodnoj skupštini RS.

"Mnogo je kvalitetnih odluka koje su donesene u prethodnom periodu i poboljšanja položaja mnogih kategorija, i to od naših penzionera, mladih, podizanja nivoa plata i penzija. Bitno je podsjetiti građane na sve ono što je urađeno za njih u prethodnom periodu. Nizom donošenja akata biće olakšan život i naših trudnica i porodilja", ističe on i dodaje da nam trebaju mir i stabilnost u ovom trenutku kako bismo sve izazove u kojima su Srpska, ali i Evropa i svijet, prošli na najbolji mogući način.

Ističe da prijateljstva koje ima rukovodstvo Srpske sa Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović na čelu i njihov status u svijetu te podrška od Vladimira Putina, predsjednika Rusije, Viktora Orbana, premijera Mađarske, i drugih lidera daje nadu da će Srpska mirno proći kroz naredni period i ostati na okupu, što je, kako ističe, prioritet.

Ono što će mu kao sportisti i sportskom radniku biti jedan od ciljeva, ukoliko postane narodni poslanik, jeste izmjena Zakona o sportu Republike Srpske.

"Izmjena ovog zakona bi dovela do olakšanja svim sportskim kolektivima. Tu prije svega mislim da bi izmjena određenih odredaba dovela do toga da se omogući velikom broju investitora koji imaju ambiciju, da ulažu u sport. Izmjenom zakona bi im bilo omogućeno da svoj kapital usredsrijede u veoma važne stvari kao što je sport", ističe on i dodaje da ljudi koji dolaze iz poslovne zajednice, a žele da ulažu u sport, žele i sebe da promovišu onim što su uradili u sportu, te bi svima bio isti cilj, a to su što bolji rezultat i što bolji uslovi za sportiste.

"Takođe, cilj je da se kroz određena zakonska rješenja i stimulacije sportskim kolektivima, najmlađima, početnicima i našim mališanima uspije obezbijediti da ne plaćaju članarine. Svjestan sam da postoji mnogo roditelja koji za jedno ili više djece ne mogu obezbijediti članarine i to im je ozbiljan teret. Radio sam u jednom sportskom kolektivu u kojem djeca nisu plaćala članarine i u razgovoru s roditeljima se osjetilo koliko im to znači", rekao je Ilić i zaključio da su naša djeca talentovana i potrebno je da se razvijaju i druže sa svojim vršnjacima, a sport je najbolja stvar za tako nešto.