Ima li kraja zavrzlami u slučaju "Peti delegat"?

SARAJEVO, BANJALUKA - Centralna izborna komisija (CIK) BiH trebalo bi uskoro da sprovede žrijeb između lista PDP-a i SNSD-a za popunu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH, odnosno za petog delegata Kluba srpskog naroda.

Kako su nam pojasnili dobro upućeni u ovu problematiku, SNSD, koji se već triput žalio na to što je CIK BiH priznao listić PDP-a za Dom naroda, više nema pravo apelacije, pa bi slučaj "Peti delegat" trebalo da bude okončan nakon godinu i po dana zavrzlame koja nije viđena u izbornom sistemu u BiH.

Što se žrijeba tiče, dva su moguća epiloga.

Prvi je da se iz bubnja izvuče lista SNSD-a. Time bi Snježana Novaković Bursać ostala delegat ispred ove stranke, a što je i bila u prethodne skoro dvije godine.

A uzećemo slobodu da kažemo da bi u slučaju ovakvog epiloga vjerovatno komentar bio "nikom ništa", pogotovo jer su iz PDP-a kazali da će prihvatiti svaki ishod žrijeba.

A drugi ishod, onaj koji više priželjkuje PDP, jeste da iz bubnja budu izvučeni oni. Tada bi Nenad Vuković postao peti srpski delegat u Domu naroda PS BiH, a CIK BiH morao bi da mu dodijeli mandat tako što bi ga oduzeo Novaković Bursaćevoj.

Tu se, podsjetimo, nailazi na problem, jer u postojećem Izbornom zakonu BiH, a o čemu su "Nezavisne novine" više puta pisale, ne postoji odredba koja definiše ovakve slučajeve, tačnije, CIK će morati da nađe zakonski osnov da bi oduzeo mandat Novaković Bursaćevoj, jer ona nije prekršila nijedan član zakona kojim se definiše kada izabranom delegatu prestaje mandat, odnosno ne definiše način kako treba da se postupi u slučaju da se jednoj listi/kandidatu oduzima mandat, da bi se dodijelio drugoj listi/kandidatu.

Zato nam ni iz CIK BiH nisu mogli odgovoriti kakve će biti dalje procedure.

"O tome ne možemo sada govoriti, ići će se korak po korak. Javnost će biti informisana sa svakom odlukom CIK-a BiH", rečeno je iz CIK-a za "Nezavisne".

Branko Petrić, bivši predsjednik ove institucije, naglašava da će kompletan postupak žrijeba i onoga što slijediti biti udar na pravni poredak u BiH.

"Isti taj CIK i isti taj sud već su jednom presudili i završili ovaj postupak i objavili ga u svim službenim glasnicima, a sad ti organi kažu da nije dobro. Dakle, neko je nakon završetka i potvrđivanja izbora rekao ćiribu-ćiriba, ne važi pravni poredak i pravna sigurnost, ne važe prošli izbori, sad ćemo oživljavati mrtvaca", navodi Petrić.

Ističe da se sve ovo ne dešava slučajno.

"Ne treba da se zavaravamo. To je projekat, u kojem svako ima svoju ulogu, od nevladinih organizacija, pa do sudova", kaže Petrić za "Nezavisne novine".

On navodi da će se žrijeba održati vjerovatno brzo, ali da je sve ovo kompromitovanje i anuliranje institucija Republike Srpske.

"Sada ulazimo u jedan nedefinisani voluntarizam, u kojem neko sprovodi želje OHR-a ili nekog suda", jasan je Petrić, koji na pitanje kako će CIK sprovesti eventualnu odluku da moraju oduzeti mandat SNSD-u i dodijeliti ga PDP-u, oštro odgovara:

"Oni će konsultovati OHR, oni imaju prisutnu saglasnost i instrukciju da tako rade. Oni su marionete i slušaće šta im se kaže."

Još jednom upozorava da su rezultati prethodnih izbora potvrđeni i objavljeni u službenom glasniku, čime više nije moguće preduzimati nikakva pravna sredstva.

No, sve ovo treba da brine CIK, ali čini se ne i PDP, u kojem već znaju šta im je činiti ukoliko dobiju petu stolicu. Nenad Vuković, koji je odluku Suda BiH nazvao zadovoljenjem pravde, rekao je ranije za "Nezavisne novine" da će ova stranka u Domu naroda PS BiH pokrenuti razrješenje aktuelnog Savjeta ministara BiH.

To u krajnjem slučaju možda i neće biti problem, jer prijedlog za glasanje o nepovjerenju ili potrebi rekonstrukcije Savjeta ministara BiH po zakonu mogu inicirati tri delegata u Domu naroda. Ako se uzme u obzir da će to predložiti delegati PDP-a i SDS-a, preostali delegat mogao bi se naći među nezadovoljnim iz reda Bošnjaka ili Hrvata. Ali, opet ponavljamo, sve je to ako…

Na odluku Suda BiH, iz SNSD-a očekivano su ogorčeni.

"Cilj im je da se kroz Dom naroda oslabi pozicija Republike Srpske", izjavio je Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda PS BiH, dok je Staša Košarac, član Predsjedništva SNSD-a, dodao da je priznavanje listića PDP-a nastavak ujedinjene borbe dijela međunarodne zajednice, političkog Sarajeva i opozicije protiv izborne volje srpskog naroda i institucija Republike Srpske.

Glas je digao i Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine RS, koji je rekao da je CIK, ukoliko je vidio nepravilnosti, mogao slučaj da vrati na ponovno glasanje.

"Možda je ovo probni balon da se na neki način pokuša uvesti pravilo da se odluke donose van institucija koje su za to nadležne, a to je NS RS", poručio je Stevandić.

Viđenje situacije dao je i Milan Miličević, predsjednik SDS-a, kazavši da on nije zagovornik ovakve lutrije, pogotovo godinu i po dana od izbora. Kaže da vrlo ozbiljno treba razmisliti i šta bi moglo da uslijedi ukoliko SNSD ostane bez delegata, jer bi se otvorila pitanja kako će se tumačiti odluke i zakoni koje je u parlamentu BiH donosila ili nije donosila ova stranka.

