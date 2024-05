Ima li rezolucija o Srebrenici podršku dovoljnog broja država?

NJUJORK - Rezolucija o Srebrenici, o kojoj bi trebalo da se raspravlja u Ujedinjenim nacijama (UN), izazvala je opštu zbrku u prethodna dva dana.

Prvo su mediji, pozivajući se na svoje izvore, saopštili da će sjednice Savjeta bezbjednosti UN i Generalne skupštine UN, s temama situacije u BiH, odnosno rezolucije o Srebrenici biti odložene i neće biti održane 15. i 16. maja, da bi onda Zlatko Lagumdžija, stalni ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama (UN), poručio da sjednica GS UN ne može biti odložena iz razloga što nije bila ni zakazana.

"Ne može biti odgođeno nešto što nije ni bilo zakazano", rekao je Lagumdžija za N1.

Onda je rečeno da će sjednica Generalne skupštine UN biti zakazana tek nakon što se održi rasprava o amandmanu koji je Crna Gora podnijela na tekst rezolucije, a usaglašavanje o tom amandmanu, dodaju, trebalo bi da bude u utorak veče.

Riječ je, podsjetili su, o prvom amandmanu Crne Gore, koji tretira pitanje "individualne krivice".

Rezolucija o Srebrenici trebalo bi da bude razmatrana pod tačkom "Kultura mira".

S druge strane, mediji su u utorak prenijeli informaciju da su sjednice koje su bile zakazane za srijedu i četvrtak odložene, a sve iz razloga što nije obezbijeđena podrška neophodnog broja država za izglasavanje rezolucije o Srebrenici.

Kao novi datum zasjedanja u Ujedinjenim nacijama pomenut je 22. maj, a ta informacija nezvanično je u utorak potvrđena i za "Nezavisne novine" iz izvora bliskih domaćim institucijama.

"Nemamo zvanične informacije, ali smo čuli da bi glasanje moglo da bude 22. maja", rekao je naš izvor iz Sarajeva.

Ukoliko dođe do daljeg odlaganja sjednica, to bi bio već treći put da se pomjera rasprava o rezoluciji, a to je, podsjetimo, trebalo da bude krajem aprila i početkom maja.

Tom prilikom je rečeno da je sam tekst rezolucije o Srebrenici, čiji su pokrovitelji Njemačka i Uganda, a koju je inicirao Zlatko Lagumdžija, stalni ambasador BiH pri Ujedinjenim nacijama, sporan, te da se vode novi pregovori o njegovom nacrtu.

Uoči najave da će biti održana sjednica SB UN, Vlada Republike Srpske dostavila je uz 31. izvještaj toj instituciji i priloge među kojima su zaključci Međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godina u kojoj je, nakon temeljne istrage, utvrđeno da su ubistva u Srebrenici 1995. godine bila ratni zločin, ali da se nije dogodio niti pojedinačni zločin genocida, niti genocid uopšte. Riječ je, kako je saopšteno iz Vlade Srpske, o poglavlju 11 Izvještaja Međunarodne komisije za istraživanje stradanja svih naroda u srebreničkoj regiji u periodu 1992-1995. godina, a u njemu, pored ostalog, piše da je zločin u Srebrenici 1995. godine uslijedio nakon etničkog čišćenja te regije od strane muslimanske - bošnjačke vojske, u kojem su na stotine srpske djece, žena i staraca namjerno mučene i ubijene.

U Njujorku je trebalo da govori i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je prvobitno saopštio da upravo zbog toga neće moći prisustvovati samitu lidera zapadnog Balkana koji će se održati u Kotoru u četvrtak, 16. maja.

Ipak, mediji iz Srbije ubrzo su saopštili da će Vučić ipak put Kotora, jer će zasjedanja u Ujedinjenim nacijama biti prolongirana.

Upravo će Kotor i Crna Gora tada biti centar regionalnog okupljanja, a na pomenutom samitu najavljeno je da će se razgovarati i o temi Srebrenica, koja je u zvaničnoj Podgorici izazvala podijeljene stavove.

Treba napomenuti da će osim regionalnih lidera u Kotor doći i predstavnici Brisela i Vašingtona, zbog čega Andrija Mandić, predsjednik Skupštine Crne Gore, očekuje konkretan dogovor.

Treba podsjetiti i da je prethodna, vanredna sjednica SB UN o BiH održana 30. aprila na zahtjev Rusije, koja je tom prilikom upozorila da je Zlatko Lagumdžija, stalni ambasador BiH pri UN, bez saglasnosti svih članova Predsjedništva BiH pokrenuo priču o rezoluciji o Srebrenici.

