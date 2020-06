Imenovanja rukovodilaca bh. institucija čekaju politički dogovor

SARAJEVO, BANJALUKA - Na dnevnom redu sjednice Savjeta ministara BiH sutra će se ponovo naći prijedlozi za imenovanje nekoliko rukovodilaca institucija BiH, međutim pitanje je da li će taj posao biti završen s obzirom na to da su se ovi prijedlozi i ranije nalazili na dnevnom redu, ali su po pravilu na dan sjednice povlačeni.

Za razliku od prethodnih sjednica, na sutrašnjoj sjednici Savjeta ministara BiH naći će se i obavijest o isteku mandata i pokretanju procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, koju je predložio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U UIO su nam rekli da je mandat Miri Džakuli, direktoru UIO, istekao 6. juna te da odluku, odnosno proceduru raspisivanja konkursa za tu poziciju sprovodi Savjet ministara BiH.

Prema nezvaničnim informacijama, najizvjesnije je da Savjet ministara BiH na sutrašnoj sjednici zaduži Generalni sekretarijat da pokrene proceduru izbora novog direktora, iako nam je iz nekoliko izvora potvrđeno da još nema dogovora SDA - SNSD - HDZ o ovoj poziciji.

"Po nekoj logici sada bi Srbin trebalo da bude direktor UIO s obzirom na to da su bili i Bošnjak i Hrvat, ali Bošnjaci to neće ni da čuju pravdajući to sastavom Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u kojem oni praktično i nemaju svog predstavnika. Imenovanja još nisu dogovorena i zbog toga se te tačke i skidaju sa dnevnog reda", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Osim UIO, na sjednici Savjeta ministara BiH sutra bi trebalo da se nađe i informacija o isteku mandata Edinu Dilberoviću, direktoru Direkcije za evropske integracije Savjeta ministara BiH, na čije mjesto bi, ako je suditi po nacionalnom ključu, trebalo da dođe Hrvat, jer je Dilberović na mjestu direktora Direkcije naslijedio Nevenku Savić (Srpkinja).

"Savjet ministara BiH, teoretski, može produžiti mandat sadašnjem direktoru na još pet godina, ali to se rijetko dešava. Čekaćemo zaključak Savjeta ministara pa ćemo vidjeti. Ukoliko kažu da se raspisuje konkurs, mi ćemo to i uraditi i sprovesti proceduru kako zakon nalaže", rekao je Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu, koja je i spremila inforamciju o isteku mandata direktora Direkcije za evropske integracije.

Osim DEI i UIO, na sutrašnjoj sjednici ponovo će se, između ostalog, naći i prijedlozi za imenovanje direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), Javnog preduzeća "Službeni list BiH", Regulatorne agencije za komunikacije BiH, predsjednika Konkurencijskog savjeta BiH, predloženo je i donošenja odluka o predlaganju člana u Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju iz RS, a tu je i prijedlog rješenja o imenovanju vršilaca dužnosti agenta Savjeta ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.

"Ono što po rotaciji pripada jednom narodu, a drugi nemaju ništa protiv - biće riješeno, a sve ostalo će biti povučeno sa dnevnog reda dok se ne postigne dogovor. U ovom trenutku najviše se bore za mjesto direktora UIO", ispričao je izvor "Nezavisnih".