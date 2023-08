Imenovanje Amidžića za ministra finansija nije na dnevnom redu Predstavničkog doma BiH

SARAJEVO - I pored toga što su lideri političkih partija koje čine koaliciju na nivou BiH na sastanku krajem jula dogovorili imenovanje Srđana Amidžića za ministra finansija i trezora, na predstojećoj sjednici Predstavničkog doma to nije na dnevnom redu, tako da je upitno hoće li on biti imenovan, kao i usvajanje seta zakona bitnih za put BiH ka EU, što je takođe dogovoreno.

Sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH biće održana 22. avgusta i na njoj će se naći 17 tačaka dnevnog reda, ali ne i tačka izbori i imenovanja. Između ostalog, poslanici bi trebalo da odlučuju o Zakonu o VSTS-u, izvještaju komisije Kolegijuma o nepostojanju saglasnosti o izmjenama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava, te o Zakonu o slobodi pristupa informacijama, tačnije amandmanu koji je na njega uložio poslanik iz SDA. Ovi zakoni su neki od 14 prioriteta BiH na putu ka EU i o njima su lideri političkih partija postigli dogovor, međutim, pitanje je da li će išta biti usvojeno i, kako stvari sada stoje, sve zavisi od imenovanja Amidžića.

"Posljednji dogovor je bio da Krišto (Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH) 21. avgusta predloži imenovanje Amidžića, kako bi taj dan Komisija za pripremu izbora Savjeta ministara BiH mogla održati sjednicu i preporučiti imenovanje. Takav je dogovor, a šta će od svega na kraju biti, još niko ne zna, ali ako ne bude tog imenovanja, pitanje je da li će išta proći na sjednici Predstavničkog doma", ispričao je izvor "Nezavisnih".

Problem je u tome što ni Krišto bez političkog dogovora ne želi da traži imenovanje Amidžića, jer Zakon o Savjetu ministara BiH kaže da ako Predstavnički dom ne potvrdi odluku predsjedavajućeg o imenovanju, o njemu se, u ovom slučaju o Amidžiću, ne može ponovo odlučivati.

"Ako Predstavnički dom ne potvrdi odluku predsjedavajućeg Savjeta ministara o imenovanju ministra ili zamjenika ministra, predsjedavajući Savjeta ministara dužan je da u roku ne dužem od osam dana imenuje drugo lice na to mjesto i takvu odluku dostavi na potvrdu Predstavničkom domu, ili da podnese ostavku", navedeno je u članu 11 Zakona o Savjetu ministara BiH.

Osim toga, prema nezvaničnim informacijama, u priču oko imenovanja Amidžića sve više se upetljava i Zakon o spoljnim poslovima BiH, na kojem insistiraju Bošnjaci, a koji Srbi ne žele da prihvate. Navodno, nezvanične informacije govore da će i taj zakon biti jedan od uslova za imenovanje Amidžića.

Podsjećanja radi, mjesto ministra finansija i trezora BiH ostalo je upražnjeno nakon što je Zoran Tegeltija, koji je obavljao tu dužnost, izabran za direktora Uprave za indirektno oporezivanje. Tegeltija je za direktora UIO izabran u maju, a polovinom juna prestao mu je mandat ministra i do sada je bilo i više nego dovoljno vremena da Amidžić bude izabran. Amidžić je u posljednja dva mjeseca prošao sve bezbjednosne provjere i nema nikakvih prepreka, osim onih političkih, da bude imenovan. U međuvremenu, i zbog političke krize oko Ustavnog suda BiH, poslanici Naše stranke već su najavili da neće glasati za Amidžića dok se to ne riješi i, kako su nam rekli pojedini poslanici, teško je očekivati da se to promijeni u dogledno vrijeme.