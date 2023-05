Imenovanje Tegeltije ugrožava rad UO UIO BiH

SARAJEVO, BANJALUKA - Izvršni komitet SNSD-a nije dogovorio ime nasljednika Zorana Tegeltije na mjestu ministra finansija i trezora, zbog čega će, gotovo je izvjesno, jedno vrijeme tim ministarstvom upravljati Muhamed Hasanović iz SDP-a, a postavlja se pitanje kako će funkcionisati i Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH (UO UIO BiH) koji je ključan za raspodjelu novca.

Naime, Tegeltija je izabran za direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH i na tu dužnost stupiće 15. juna. Prije toga Tegeltija i zvanično mora podnijeti ostavku na mjesto ministra, koju mora prihvatiti Borjana Krišto, predsjedavajuća Savjeta ministara BiH, i tek nakon toga može otpočeti procedura izbora novog ministra finansija i trezora. Ta procedura podrazumijeva prvo imenovanje kandidata, što treba da uradi SNSD-a, a poslije toga slijede provjere SIPA i ostalih institucija, zatim intervjui kandidata pred nadležnom komisijom u parlamentu BiH pa tek onda prijedlog za imenovanje o kojem odlučuje Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.

"Da je sve dogovoreno sa koalicionim partnerima, pitanje je može li se sve završiti do 15. juna, kada Tegeltiji zvanično prestaje mandat ministra, tako da će vjerovatno neko vrijeme ministarstvom upravljati SDP-ov Hasanović", ispričao je izvor "Nezavisnih novina".

Mnogo veći problem u cijeloj priči je UO UIO BiH, koji bi vrlo lako mogao ostati bez kvoruma za odlučivanje, a posljedica toga je da neće imati ko raspodijeliti pare od PDV-a, akciza i putarina koje pripadaju entitetima. UO UIO sastoji se od šest članova, s tim da ih trenuto ima pet jer je jednom istekao mandat prije dvije godine. Trenutno u UO UIO su Tegeltija kao predsjedavajući, Zora Vidović i Jelka Milićević, ministarke finansija RS i FBiH, te Zijad Krnjić i Dalibor Tomaš, eksperti iz Republike Srpske i FBiH. Mandat je istekao i Milićevićevoj, koja više nije ministarka finansija FBiH, a nakon što Tegeltiju razriješe dužnosti ministra finansija i trezora 15. juna, u UO UIO će ostati tri člana, s tim da je Tomaš jedan od najozbiljnijih kandidata za Tegeltijinog zamjenika.

"Može se desiti da ostanu samo Zora Vidović i Zijad Krnjić, odnosno da praktično ostanemo bez UO UIO jer nema kvoruma za odlučivanje", ispričao je izvor "Nezavisnih novina" pitajući se ko će onda donijeti odluke o raspodjeli sredstava entitetima.

Kada je riječ o nasljedniku Tegeltije na mjestu ministra, Izvršni komitet SNSD-a u petak je razmatrao to pitanje, ali odluka nije donesena.

Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a, nakon sjednice Izvršnog komiteta rekao je da SNSD u ovom trenutku ima između tri i pet ljudi koji bi odmah mogli preuzeti dužnost ministra, ali da će ime biti predloženo prije nego što Tegeltija napusti funkciju ministra.

Nakon sjednice Izvršnog komiteta SNSD-a Dodik je rekao da mogu biti zadovoljni kada je riječ o nivou BiH i odnosima koji vladaju među partnerima.

"Dobra je vijest što je došlo do deblokade projekta 'Istočna interkonekcija', ali smo zabrinuti što će doći do blokade na nivou Predsjedništva. Neshvatljivo je da dođe do blokade i ukoliko dođe do blokade, predstavnici SNSD-a neće moći glasati za bilo koje projekte na nivou BiH", rekao je Dodik.

Na dnevnom redu Izvršnog komiteta bio je i sporazum BiH i Islamske zajednice, a Dodik je rekao da se to pokušava "progurati" već godinama, ali da ugovora neće biti izvan okvira onoga što je dato ostalim vjerskim zajednicama.