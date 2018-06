Imovina sudija i tužilaca pred sudom javnosti

SARAJEVO, BANJALUKA - Nakon višegodišnjeg skrivanja imovine, sudije i tužioci u Bosni i Hercegovini, ukoliko Evropa da zeleno svjetlo na Nacrt izmjena pravilnika i Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu (VSTS), biće u obavezi da svoje imovinske kartone daju na uvid javnosti.

"To smo predvidjeli u nacrtu izmjena i na sjednici krajem ovog mjeseca ćemo glasati o tome. To je mnogo širi obim od objavljivanja tih informacija, a između ostalog podrazumijeva i njihovu provjeru", rekao je "Nezavisnim" Milan Tegeltija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, dodajući da će izmjene biti u tom smjeru, uz malu napomenu da mnogi imaju stav da sadašnji Zakon o zaštiti ličnih podataka onemogućava objavljivanje imovinskih kartona.

Ipak, u Agenciji za zaštitu ličnih podataka BiH kažu da to nije tačno i da su još ranije davali preporuke da ti imovinski kartoni budu ni jer treba cijeniti interes javnosti koji kaže da to treba i da takve stvari ne spadaju pod lične podatke.

"Javne ličnosti, pa i javni službenik, treba da, ako postoji interes javnosti, učine dostupnim svoj imovinski karton. To smo do sada nekoliko puta govorili i ne može biti lični podatak to koliko zarađuješ, šta imaš... To pitanje treba sistemski urediti da se zna ko upravlja tim podacima", rekao je za "Nezavisne" Petar Kovačević, direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH.

Podatke o imovini trenutno u BiH sakuplja nekoliko institucija

Inače, podatke o imovini trenutno u BiH sakuplja nekoliko institucija, a i sudije i tužioci su dužni popuniti jednu vrstu imovinskog kartona, međutim on na kraju završi u ladicama sakupljajući prašinu, a javnost ostaje uskraćena za to koliko zarađuju i kojom imovinom raspolažu pojedine sudije i tužioci u BiH. Sudije i tužioci u BiH i nosioci pravosudnih funkcija jedini su u regionu koji još uvijek skrivaju podatke o imovinskom stanju. U Hrvatskoj, Makedoniji i Crnoj Gori ti podaci su već godinama dostupni javnosti.

Do sada je bilo nekoliko pokušaja da se VSTS "natjera" da objavi te podatke, međutim na kraju od toga nije bilo ništa. Posljednji put oba doma parlamenta BiH, i to početkom prošle godine, zadužila su Savjet ministara BiH, odnosno Ministarstvo pravde BiH da izmjenama zakona omogući objavljivanje imovinskih kartona, ali do danas to nisu uradili.

U Ministarstvu pravde BiH juče nismo dobili odgovor na postavljena pitanja, a pojedini parlamentarci su nam rekli da će već na sljedećem zasjedanju pitati šta je i dokle se stiglo s tim.

"Bilo bi normalno, moralno i demokratski da su ti imovinski kartoni dostupni javnosti, ovako očigledno je da ih kriju i ne žele da budu objavljeni. I sada ne postoji nikakva zakonska prepreka da oni bidu objavljeni jer kad mogu nosioci izvršne i zakonodavne vlasti, zašto ne bi mogli i oni", rekao je Lazar Prodanović, poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu parlamenta BiH i član Ustavnopravne komisije, koja je zaključkom od Savjeta ministara tražila da podaci o imovinskom stanju sudija i tužilaca budu javno objavljeni.

