Incko: BiH iz statusa jugoslovenske republike prešla u nezavisnu državu

BEOGRAD - Ne bi trebalo da postoji alternativa za Zapadni Balkan kada je u pitanju ulazak u EU, a proces ulaska mora biti brži, izjavio je danas Visoki predstavnik za BiH Valentin Incko i dodao da se stvara utisak da uključene strane ne uviđaju koliko je ulazak regiona u EU hitan.

Incko je govoreći na 18. Ekonomskom samit Srbije u Beogradu rekao i da je bolja vladavina prava u jugoistočnoj Evropi, što je jedan od glavnih uslova za prijem u EU, interes ne samo regiona već i samih zemalja koje su članice EU.

"I u egoističnom interesu evropskih zemalja je da se poveća vladavina prava u jugoistočnoj Evropi, kao i da se zadrži stabilnost i jasna evropska perspektiva", naveo je austrijski diplomtata i dodao da će jačanje vladavine prava doprinijeti rješavanju velikih problema u Evropi kao što su trgovina oružjem, ljudima, drogom...

On je rekao da će preporučiti evropskom komesaru za proširenje Johanesu Hanu da, kada BiH ispuni sve uslove, treba da dobije rani status kandidata i kasnije članstvo, uporedivši taj status BiH s vjeridbom, gdje postoje planovi i realizacije dok ne dođe do vjenčanja.

Dodao je da bi takav status pomogao BiH koja, kao i većina zemalja u regionu, ima problema sa odlaskom mladih.

On je ocijenio da je BiH izuzetno napredovala, da je prešla iz socijalističke u tržišnu ekonomiju, iz statusa jugoslovenske republike u nezavisnu državu, iz ratnog stanja u zemlje gdje nema ratnih sukoba 23 godine...

"Napredak BiH ka EU je izuzetan. Ona još nije kandidat, ali opet je veoma napredovala i mogla bi uskoro da postane država kandidat. Ako BiH postane država članica 2033. godine, to je neka prognoza koja ne mora biit tačna, to znači da je čekala 30 godina za ulazak u EU, to me birine, mislim da ti procesi treba da se ubrzaju, jer kažete nekome da teba da čeka 30 godina na nešto ljudi izgube motivaciju", podvukao je Incko.

Kako kaže, neka poglavlja mogu da se otvore i prije statusa kanidata, kao što su poglavlja koja se tiču vladavine prava, a kaže i da bi bilo bolje da BiH već sada dobije finansijsku podršku na koju će imati pravo kao država članica.

Govoreći o ekonomskom napretku BiH, Incko je naveo da ona ima ekonomski rast više od tri odsto, da je povećala izvoz za 13 odsto, uvoz za osam odsto, a da je industrijski rast u oblasti turizma 20 odsto.

Dodaje, da je nezaposlenost mladih i dalje visoka, ali da je dobro što je prošle godine smanjena za sedam odsto i ističe da je javni dug najniži u regionu, kao i da je likvidnost centralne banke dobra.

On se osvrnuo i na izbore u BiH održane 7. oktobra i naveo da nije došlo do velikih promjena na najvišem nivou gdje i dalje dominiraju najjače partije, ali da je došlo do promjena u kantonima, kao što je Sarajevo, gdje je oformljena vlast bez tradicionalne Izetbegovićeve stranke.

Incko je zaključio da je tokom svoje diplomatske karijere na prostoru regiona upoznao "najbolje i veoma nadarene ljude", te da je važno za njih stvoriti uslove u kojima mogu da ostanu u svojim zemljama.

"U tome vidim budućnost jugoistočne Evrope", rekao je Visoki predstavnik u BiH.

Na 18. Ekonomskom samitu Srbije, koji će trajati dva dana, govoriće i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, ministar energetike Srbije Aleksandar Antić, ministar za inovacije Nenad Popović, ministar za rad Zoran Ðorđević, ministarka za demografiju Slavica Ðukić Dejanović, ambasadori, predstavnici privrede i državne uprave...