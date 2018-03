Incko: Čekaćemo domaće političare do aprila ili maja, onda ćemo pojačati pritisak

SARAJEVO - Gostujući u političkom magazinu „Acta“ na TV Alfa visoki predstavnik u BiH Valentin Incko kazao je da će međunarodna zajednica dati šansu predstavnicima parlamentarnih stranaka da se dogovore oko izmjena Izbornog zakona BiH do aprila, eventualno do početka maja, nakon čega će, kako je najavio, povećati pritisak, jer neće dozvoliti da se od BiH napravi „slučaj Mostar“.

Upitan zašto „ne presječe“ i bonskim ovlaštenjima nametne izmjene Izbornog zakona BiH, a s obzirom da poljuljana parlamentarna većina u izbornoj godini teško može donijeti ta zakonska rješenja, Incko ne isključuje tu mogućnost .

- Bosna i Hercegovina želi u Evropsku uniju i bilo bi dobro da je ona u stanju da riješi svoje unutrašnje pitanje oko Izbornog zakona. Ne bi bilo dobro da želi tamo da ide, a kod kuće ne može napraviti neki red. To je kontradiktorno. U svakom slučaju, ja trenutačno ne namjeravam da se uključim sa bonskim ovlaštenjima, ali ona naravno uvijek postoje... Znam za Aneks 10, nisam ga zaboravio, samo da znate. Ja sam spreman da učinim puno, ali ono što Vi mislite, ja ću to da učinim na kraju, kada se iscrpe sve mogućnosti, pojasnio je Incko.

Dodao je i da se međunarodna zajednica prvenstveno fokusirala na popunjavanje Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, te da eksperti pokušavaju doći do kompromisa.

- Naravno, kompromis neće zadovoljiti nikoga, ali zdrav kompromis treba prihvatiti, smatra Inzko.

Prema njegovim riječima, oni koji sjede u Skupštini trebaju snositi punu odgovornost ako se ne pronađe rješenje, jer je Ustavni sud BiH jasno rekao da su izmjene Izbornog zakona BiH pred parlamentarcima.

Govoreći o svom autoritetu kod domaćih predstavnika vlasti Incko je napravio paralelu sa jednim od svojih prethodnika Pedijem Ešdaunom.

- Pedi Ešdaun je bio tu u neko drugo vrijeme, to je bilo poslije rata. On je imao 800 ljudi u svom uredu, ja ih imam samo 80, i Pedi Ešdaun je iza sebe imao 60.000 vojnika. Kada bi on nešto odlučio, a to se ne bi provelo, on je uvijek mogao da zove EUFOR, IFOR , SFOR da oni intervenišu, podsjetio je Inzko.

U ovom vremenu, visoki predstavnik dobija brojne prijetnje u pisanoj verziji, ali i direktne prijetnje smrću.

Odgovorio je i na kritike javnosti o „enormnim“ primanjima u BiH, te kazao da je spreman i da se odrekne svoje plate. Opisao je i svoj radni dan.

- Što se tiče mog dana, mogu vam reći, jutro počinjemo sa sastankom, pogledamo štampu iz cijele zemlje i iz susjednih zemalja, mi takve stvari pratimo. Preko dana opet sastanci, pa sastanak za pisma. Dobijamo preko 1.000 pisama godišnje, koje analiziramo. Najopterećenije nam je pravno odjeljenje, kazao je Incko.

Odgovarajući na pitanje kada će se zatvoriti OHR-a u BiH, on je naglasio da zaista želi kući, ali da mu „neke izjave iz Banjaluke produžuju boravak“.

- Mojoj supruzi bi bilo drago da se vratim. Ja sam najduže ovdje (devet godina). Moja žena pati zbog toga, ona jeste pjevačica, putuje, ali kada je kod kuće ona je sama. I zbog djece bih volio da sam kod kuće. Ja mislim da će doći to vrijeme da ću ja otići, dodao je visoki predstavnik.

Komentarišući aktuelnu političku situaciju te šta nas očekuje u izbornoj godini kazao je da predstoji politička borba, ali ne oko otvaranja radnih mjesta, izgradnje, poboljšanja situacije u zemlji, nego borba u dokazivanju ko je veći Bošnjak, Srbin ili Hrvat.

Apsolutno podržava evropski put BiH, ali ističe da reforme i napredak ne trebamo provoditi zbog Evrope, nego zbog nas samih. Ključno je stvoriti pravnu državu i riješiti problem korupcije „da ljudi idu u bolnicu bez novčanika“.

- Mislim da su neki deklarativno za Evropski put, možda se plaše pravne države.... Mislim da mladi toliko žele u EU da odlaze iz BiH, ironično je prokomentarisao.

Upitan o „Dejtonu 2“ kazao je da takvo rješenje sada nije realistično, ali da će doći nekada kada zasigurno neće biti Incka. Postojeća ustavna rješenja su, smatra, dobra, ali nema volje da to tako i funkcioniše.

- Poslije rata nije bilo ni granične policije, ni zastave, ni himne, ni devet ministarstava, ni pasoša, ni valute, kasnije je bilo ko će biti na novčanicama naš ili vaš...To se sve uradilo sa ovim Ustavom koji danas postoji. Pošto je bilo dobre volje, zaključio je visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.

(TV Alfa)