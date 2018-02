Incko: Neću bonskim ovlašćenjima nametnuti Izborni zakon

SARAJEVO - Niko ne treba očekivati od OHR-a da riješi ovo pitanje upotrebom bonskih ovlaštenja. To je posao Parlamentarne skupštine BiH i stranaka u njoj.

Izbori 2018. moraju se održati, demokratija je nezamisliva bez izbora. Prava građana da biraju i da budu birana, te da zahtijevaju odgovornost onih koji su trenutno na izabranim dužnostima, moraju se osigurati – izjavio je u intervjuu za bh. Izdanje Večernjeg lista visoki predstavnik Valentin Incko odgovarajući na pitanje o eventualnom nametanju izmjena Izbornog zakona BiH.

Incko je apelirao na političke lidere da poduzmu neophodne korake kako bi omogućili nesmetano održavanje i provođenje rezultata opših izbora 2018. godine.

"Odluka Ustavnog suda BiH od 1. decembra 2016. ("predmet Ljubić"), koja se ponajviše tiče izbora u Dom naroda Federacije, mora se provesti. Što se tiče OHR-a, u ovoj fazi mi smo spremni tehnički podržati taj proces, koji vode EU i SAD", kazao je visoki predstavnik.

On smatra kako nema sumnje da će BiH biti članica EU, ali da ostaje pitanje kada će se to dogoditi.

"Mogu vam reći, iz osobnog iskustva, da integracija u EU nije lak posao. Potreban je naporan rad koji zahtijeva odlučnost i spremnost za postizanje kompromisa o nekim teškim i kompliciranim pitanjima. Austriji je trebalo sedam godina. Španjolskoj devet. No, kada dođete do samoga kraja tog procesa, vidjet ćete da se vaša zemlja promijenila i reformirala nabolje. A to je možda ono čega se neki političari boje, s obzirom da će tada pitanja kojima se oni sada koriste postati irelevantna. Oni će postati irelevantni. Međutim, BiH to mora uraditi zbog sebe, ne zbog Brisela. Tek onda će biti moguće pridružiti se europskoj obitelji", kazao je Inzko za "Večernji list".

Komentarišući mogućnost da zastoj na evropskom putu dovede do porasta evroskepticizma u BiH i prodora neevropskih uticaja na ove prostore Incko je kazao da s napredovanjem procesa pridruživanja skoro i neće biti mjesta za bilo što ili bilo koga osim za ideju EU i vrijednosti koje idu uz nju.