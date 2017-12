Incko: Nema uslova za zatvaranje OHR-a

SARAJEVO – Politički lideri nisu našli pristup koji vodi ka koncenzusu po velikom broju pitanja, kazao je Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH.

Kaže da je jedna od zaključaka kominikea da postoje oblasti u kojima su prisutne podjele i neslaganje.

Incko je govorio i o retorici političara u BiH s posebnim akcentom na poruke koje stižu iz Republike Srpske.

"RS nastavlja sa svojim izjavama, govori se o BiH kao uniji država, ali znate da je RS sastavi dio BiH, da je ona entitet i da ona nije država ni u kom smislu. BiH je jedinstvena država koja je dosta decentralizirana, ali mi želimo da ona bude funkcionalnija. Vanjska politika je isključiva nadležnost državnih institucija. NSRS je donijela odluku o referendumu, odnosno o stavljanju odluke van snage, jer je bilo jasno da je u pitanju kršenje Dejtona", kazao je Incko.

Kada je u pitanju FBiH kazao je da su i dalje pristuni isti problemi, jer nema zajedničke politike, odnosno, da ne postoje zajednički ciljevi predstavnika politika u FBiH.

"Predizborna kampanja je već započela i o tome smo razgovarali. Neke stranke najbolje djeluju kad pokrenu sukobe. Potrebno je donijeti odluke i nastaviti reforme, da iskoristimo ove vrijeme do izbora kako bi nešto bilo učinjeno prije nego dođe do novih izbora vlasti. Razgovarali smo o nekim rješenjima", poručio je Incko, predstavljajući dijelove kominikea.

Incko je kazao kako je Ruska Federacija izdvojila svoje mišljenje iz današnje zajedničke izjave političkih direktora PIC-a.

On je rekao da su svi opredijeljeni da podrže suverenitet i teritorijalni integritet BiH te da u slučaju Rusije ne treba zaboraviti da je Rusija dala punu podršku teritorijalnom integritetu i suverenitetu BiH.

Visoki predstavnik je rekao da međunarodna zajednica želi da BiH bude funkcionalna, ističući kako su vanjska politika BiH i članstvo u međunarodnim organizacijama (NATO) u isključivoj nadležnosti državnih institucija.

On se nada da će u narednom periodu doći do usvajanja seta zakona o akcizama i napretka u popunjavanju Upitnika Evropske komisije. Dodao je da se nastavljaju negativni trendovi retorike koja vodi ka podjelama, otcjepljenju entiteta i presuda međunarodnih sudova.

Posebno je istakao reakcije na odluke u slučajevima ratnih zločinaca, što se odrazilo na stanje u zemlji. Istakao je da nije viđen napredak da bi se Ured OHR-a zatvorio.

Istakao je da je ambasadorima u PIC-u najvažnije da je BiH jedinstvena i prosperitetna zemlja. Osvrnuo se na odlazak mladih ljudi iz naše zemlje, poručujući kako su ogromni redovi ispred Ambasade Njemačke, dodajući kako je hiljade doktora otišlo iz Hrvatske, a da je slično i u sektoru zdravstva u BiH.

Što se tiče izbora, on je kazao da će OHR jednom otići i da bh. vlasti moraju same donijeti odluke. On je rekao da u BiH trenutno ima dvije hiljade diplomata i da danas nije bilo zaključka da OHR nametne Izborni zakon BiH. Kako kaže, OHR je spreman da se uključi u rješenje za domove naroda u FBiH i BiH.

Dennis Hearne, prvi zamjenik visokog predstavnika rekao je da je potrebno dogovoriti reformu izbornog zakonodavstva kako bi se implementirali rezultati izbora 2018. godine.

On je kazao da će stranke imati vremena za predizbornu kampanju te da vrijeme do oktobra posvete provođenju reformi, što je nužno potrebno BiH. Upravni odbor je pozvao organe vlasti da ojačaju regionalnu saradnju.

Hearne je rekao da je bilo govora i o korupciji, dodajući kako su na današnju sjednicu pozvali čelnike državnih pravosudnih institucija kako bi ih informisali o borbi protiv korupcije.

Kako kaže, organi vlasti moraju učiniti mnogo više kako bi se procesuirali slučajevi korupcije, jer korupcija doprinosi lošem stanju u zemlji i odlasku mladih.