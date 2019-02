Incko: Smanjio sam sebi platu

SARAJEVO - Tema razgovora u "Danu uživo" N1 televizije s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Valentinom Inckom je bila njegova plata - koliko iznosi i je li je opravdao.

Ova tema je ponukana tvrdnjom Njegoša Tomića, predsjednika banjalučkog udruženja građana "Pokret treći blok" da je Incko u deset godina zaradio pet miliona maraka.

"Nisam izračunao koliku sam zaradio platu. Imam manju platu od Karla Bilta, koji je bio visoki predstavnik prije 20 godina. Plata je standardna i ja sam je sebi smanjio. Ali, recimo, evo i da je ne dobijem - šta bi se promijenilo? Ljubi bi isto živjeli. I ja sam se iznenadio platom i rekli su mi da ju je Brisel odredio. Prvih deset ili 11 godina je visoki predstavnik uradio čudo", izjavio je Incko.

Na pitanje koje je on čudo uradio, odgovorio je:

"Koristio sam bonska ovlaštenja 40 puta. Zadatak PIK-a je bio odvikavanje od prakse da visoki predstavnik uradi sve. On je djelovao onda kada nije bilo rješenja. Sami prosudite da li postoji moja odgovornost i do koje mjere" rekao je Incko i doadao da su bonska ovlašćenja do sada korištena 800 puta, pogotovo u prvih 11 godina.

"Sada su došla druga vremena", rekao je Incko.

(n1)