Incko: Vučić ne dovodi u pitanje BiH

BEOGRAD - Predsjednik Vučić je uvijek bio korektan što se tiče teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, izjavio je visoki predstavnik međunarodne zajednice u BiH Valentin Incko.

Incko je u razgovoru za BBC rekao da za više od decenije, koliko on to prati, nije bilo nijedne Vučićeve izjave koja bi stavila pod znak pitanja BiH kao državu.

Na opasku da saradnici predsjednika Vučića često daju potpuno suprotne izjave, odgovara da, kao što je on posljednji autoritet u interpretaciji Dejtonskog sporazuma, tako je predsednik Vučić posljednji autoritet što se tiče saradnje sa BiH.

Incko je pozdravio i sve investicije Srbije, kao što je aerodrom u Trebinju.

Kada je riječ o optužbama da radi na ukidanju Republike Srpske, Incko kaže da nema ništa protiv da postoji Republika Srpska, kao što, objašnjava, postoji Bavarska u Njemačkoj i Teksas u SAD, i dodaje da se svuda uz zastave tih entiteta ističu i državne zastave.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, Incko ocjenjuje da je on omogućio jednu državu za sve koji u njoj žive i da to nije malo.

"Dejton je zaustavio rat i to ne smije da se potcjenjuje - Dejton je početak, ali nikako kraj: to nije plafon, može se do neba", smatra Incko.

Prema njegovom mišljenju, velika mana Dejtona je to što sve institucije liče na domove naroda, a to, kaže, nije uvijek funkcionalno.

"Dejton je razoružao vojske, ali su svi dobili političko oružje - vitalni nacionalni interes, vitalni entitetski interes - pa sad pet ljudi može da blokira cijelu državu", ocjenjuje Incko.

On smatra da se zato pozivi na promjene unutrašnjeg uređenja BiH sve češće čuju, ali da se mora paziti da niko od konstitutivnih naroda ne izgubi svoj identitet, jer bi, prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina "bila dosadna" kad bi imala samo jedan narod.

"Nikad Bosna i Hercegovina neće biti centralizovana država, ali mora biti funkcionalna država", naglasava Incko.