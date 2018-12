Incko čestitao RS na brzom formiranju vlasti

SARAJEVO - Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH je nakon sastanka sa političkim direktorima iz zemalja članica Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira izjavio da, na njegovu žalost ruska federacija nije bila u mogućnosti da se pridruži kominikeu jer se nije slagala s nekim pitanjima, ali je naglasio da je ruska federacija važan faktor.

"Na ovoj sjednici razgovarli smo o izborima, nažalost kontekst se nije promijenio i sada su podjele na terenu, rekao je Incko i dodao da sve to ne doprinosi atmosferi da se konstituiše vlast, naglasio je Incko. "BiH mora napraviti hitne korake u izbornom sistemu, a to će biti moguće ako se formiraju organi vlasti. U RS će to biti završeno mnogo ranije i upućujem im čestitke", rekao je Incko.

"Političke stranke nisu uspjele postići dogovor za delegiranje u Dom naroda, zbog toga bi se moglo odložiti i konstituisanje Vijeća minstar BiH, istakao je Incko.

"BiH mora napraviti hitne korake u izbornom sistemu koje će ponovo vratiti povjerenje javnosti u integritet izbornog procesa inače provođenje izbora imaće sve manje smisla, rekao je Incko.

Upitan da li će reagovati ako ne bude odluke CIK-a u vezi sa popunom Doma naroda FBiH, Incko je rekao: "Nismo razmatrali neki konkretan rok za tako nešto, ali smo diskutovali o tome da se vlasti ovdje obično formiraju u januaru i februaru. Bilo je nekih mišljenja da se donese neko ad hoc rješenje".

"Svjesni smo da postoji retorika podjele i dalje nakon izbora. PIK je utvrdio nekoliko prioriteta, oni su navedeni u kominikeu. A to su, završetak odgovora na pitanja iz Upitnika, jačanje poslovnog okruženja, borba protiv korupcije, istakao je Incko.

Njegov zamjenik Denis Hearn je izjavio da je fokus današnjih razgovora bio na implementaciji izbornih rezultata, ali da se razgovaralo i o izazovima koji su pred BiH. "PIK je pozvao institucije da se suzdrže od opstrukcija implementacije izbora, rekao je Hearn i naglaso da trebaju poduzimati korake u pravcu pomirenja.

Incko je komentarišući čin Milorada Dodika koji je napustio sjednicu kazao da je Zakon o zastavi BiH jasan i precizan.

"To je taj zakon i nema drugog. Mi smo izrazili spremnost o tome da smo i dalje otvoreni za saradnju sa svim članovima Predsjedništva BiH", rekao je Incko.

I njegov zamjenik Hearne kazao je da je prisustvo zastave BiH na sastanku članova UO PIK-a sa članovima Predsjedništva BiH u sali za sastanke zgrade državnog Predsjedništva u skladu sa zakonom.

Odgovarajući na pitanje da li razmišlja o upotrebi bonskih ovlašćenja, Incko je rekao da je vrijeme Pedija Ešdauna prošlo i da nema potrebe da visoki predstavnik nameće bilo kakva rješenja.