Incko i Lajčak: Političari u BiH da se fokusiraju na reforme

DraganRankitic

Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je u Njujorku da političari u BiH treba da se fokusiraju na reforme od kojih će građani imati konkretnu ekonomsku, socijalnu i političku korist. To je sasvim korektno. A najkonkretniju ekonomsku, socijalnu i političku korist će građani imati od reforme čitave nepotrebne unije FBiH i RS, t.j. njenog svođenja na apsolutni minimum ili njeno hitno ukidanje. A na to su se političari u BiH i fokusirali. Zato ih je narod i birao i zato će ih narod i ubuduće birati. Time se sve vreme i bave. Dakle, u čemu je problem? Ili Možda Incko želi da se političari bave nekim njegovim reformama koje su protiv volje građana koji političare biraju? Time se političari nigde ne bave. Ni u njegovoj Austriji, niti igde drugde. Nisu ludi. Samo ovi belosvetski hohštapleri misle da su političari na Balkanu ludi. Nisu više. Nekad je bila po koja budala, danas je to prošlo.