Incko i Švarc Šiling se oglasili povodom dogovora lidera u BiH

​Aktuelni i bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko Kristijan Švarc Šiling smatraju da je sporazum bh. lidera o formiranju vlade samo prvi korak. Kritično gledaju na neke druge stavke dogovora koje je predstavio Miulorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH.

Visoki predstavnik Valentin Incko pozdravlja potpisivanje principa za formiranje Savjeta ministara BiH i zahvaljuje se šefu delegacije EU Larsu Viegemarku na njegovim naporima. On izražava nadu da će Savjet ministara zaista biti i formirana i dodaje: "Nadamo se da ćemo vidjeti jednako brzo formiranje vlasti na svim ostalim preostalim nivoima", prenosi DW.

Za bivšeg visokog predstavnika u BiH Kristijana Švarca Šilinga dobra je vijest što su lideri tri stranke SNSD-a, SDA i HDZ BiH potpisali u ponedjeljak (5.8.2019.) sporazum na osnovu kojeg bi, deset mjeseci nakon izbora, konačno trebala biti formiran vlast na nivou BiH. Ali, on nije siguran da će do formiranja Savjeta ministara u zadatom roku, zaista i doći.

"Riječ je samo o pismenoj spremnosti partijskih vođa da formiraju vladu u narednih 30 dana, u čemu im je pomogao šef Evropske delegacije u BiH Lars Vigemark. Ali, dogovor svakog trena može pasti u vodu. Nadam se međutim da će se tri partijska vođe pridržavati potpisanog, da će krenuti u realizaciju i konačno formirati vlast”, kaže Švarc Šiling.

Za Šilinga je pitanje puta BiH ka NATO-u poseban problem.

"Taj put je nakon izbora u oktobru 2018. blokirao Milorad Dodik. I to je zapravo bio razlog blokade formiranja vlasti, koja traje 10 mjeseci", kaže on. Ali, jučerašnji sporazum nije riješio to pitanje. Predviđeno je samo "produbljavanje veza sa NATO", bez da to apriori mora značiti i članstvo", ističe Švarc Šiling.

Bivši visoki predstavnik kaže da je sporazum o formiranju Savjeta ministara "radosna vijest" ali je skeptičan po pitanju nekih važnih stavki koje je juče iznio lider SNSD-a Milorad Dodik

Bivši visoki predstavnik primjećuje da je šef Evropske delegacije u BiH Lars-Gunar Vigemark pred svoj odlazak iz BiH, u sklapanju sporazuma odigrao važnu ulogu. To pokazuje kako veliku odgovornost u BiH ima međunarodna zajednica. Ona se mora pobrinuti da se stvari pokrenu sa mrtve tačke i očito joj je to ovaj put uspjelo.

Jučerašnji sporazum o formiranju vlasti sadrži međutim i neke druge zanimljive detalje. Švarc Šiling pita se i kako je u taj sporazum mogao biti unesen "dogovor, po kojem nijedna odluka o integrativnim procesima BiH neće moći biti realizovana bez odobrenja entitetskih vlasti", kako je juče rekao Dodik. Njemački političar smatra da to nije u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Integrativni procesi su, kaže on, "domen spoljne politike” i ona je stvar "ne entiteta već cijele države BiH”.