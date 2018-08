Incko u kolumni za "Nezavisne: Vrijeme je da se dobro razmisli

​U narednim danima počinje predizborna kampanja. U mnogim zemljama, političari tokom ovog perioda koriste direktniju i tendenciozniju retoriku kako bi motivirali birače.

Međutim, u BiH se retorika kojom se poziva na podjele ne koristi samo u predizbornom periodu nego tokom cijelog mandata. Tačnije, standardi javnog diskursa sve su niži.

Vrijeđanje drugih etničkih i vjerskih grupa, političkih rivala, predstavnika međunarodne zajednice pa čak i pojedinih građana postalo je konstanta, način ponašanja i metoda na političkoj sceni.

Zbog toga što se ne mogu pohvaliti stvarnim napretkom, određeni bosanskohercegovački političari fabrikuju teorije zavjere, umjesto da ozbiljno razgovaraju o stvarnim problemima koji utiču na standard građana. Štaviše, nacionalistička retorika se često koristi kao pokriće za postizanje ličnih interesa.

Bez obzira na ovaj poražavajući trend, mislim da većina bh. građana zna da je cilj negativne retorike da skrene pažnju s neuspjeha dobrog dijela onih koji su na vlasti da rade svoj posao. Iako ustavni poredak zemlje ponekad može otežati donošenje odluka, mnoge od problema koji utiču na građane, poput korupcije, loše poslovne klime kao i činjenice da su neki iznad zakona, oni na vlasti bi mogli popraviti, ukoliko bi više izabranih političara rješavanje tih problema vidjelo kao prioritet.

Nažalost, neodgovorna i agresivna retorika može polučiti stvarne posljedice, bez obzira na to bile one cilj ili ne, tako što stvara klimu netolerancije ili mržnje prema određenim grupama ili pojedincima, kao što smo nedavno vidjeli u slučaju napada na novinare. Srećom, stvarnost i utvrđene činjenice ne mogu se mijenjati, niti u slučaju Srebrenice niti u bilo kom drugom slučaju.

Realnost uvijek uzvrati udarac, na jedan ili drugi način, prije ili kasnije. Nažalost, udarac obično dobiju obični građani, a ne političke ili druge elite, koje sebi mogu priuštiti da žive u paralelnom svijetu, odvojenom od građana koje predstavljaju. Stvarnost je i to da je relativna stagnacija u kojoj se nalaze BiH i njeni entiteti uzrokovana time što se neki političari u BiH ne bave stvarnim problemima nego se nesrazmjerno puno fokusiraju na etnička pitanja i na blokadu zemlje. To je podstaklo mnoge od najboljih i najpametnijih građana ove zemlje da odu iz BiH. To je stvarna tragedija Bosne i Hercegovine.

Iz te perspektive, pripadnici svih etničkih grupa imaju isti interes, a to je da izaberu političare koji su spremni da riješe probleme običnih ljudi, a ne da se bave potrebama političara i političkih stranaka. Oni ne bi trebalo još jednom da povjeruju u iluziju da je njihova etnička grupa napadnuta. To je iluzija koju stvaraju neki politički lideri. Ne bi se trebalo da se plaše, jer jednostavno nemaju čega da se plaše. Atmosferu straha svjesno stvaraju neki političari kako bi se građani time rukovodili na dan izbora.

I, stoga, pred izbore pozivam birače, kao i kandidate za javne funkcije, da racionalno razmisle o stvarnim potrebama: političkoj stabilnosti, sigurnosti i bezbjednosti, vladavini prava, o više radnih mjesta, boljim primanjima, boljim putevima, boljem obrazovnom sistemu, boljem zdravstvenom sistemu… To su pitanja koja su zaista važna.