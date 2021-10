Inckov nametnuti zakon mrtvo slovo na papiru u Srpskoj

BANJALUKA - Sporne izmjene Krivičnog zakona BiH, koje je u formi odluke donio bivši visoki predstavnik Valentin Incko, a kojima se krivično kažnjava negiranje genocida, u Srpskoj su od juče mrtvo slovo na papiru.

U ukazu Željke Cvijanović, predsjednice Srpske, u članu 1. se navodi da se odluka bivšeg visokog predstavnika neće primjenjivati na teritoriji Republike Srpske, a u članu 2. da nadležni organi Republike Srpske neće sarađivati s nadležnim organima BiH u pogledu primjene odluke visokog predstavnika.

Osim ovog ukaza, predsjednica Srpske potpisala je i Ukaz o proglašavanju Zakona o dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske, u kojem se zabranjuje omalovažavanje Republike Srpske.

"Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, biće kažnjen kaznom zatvora do tri godine", piše u zakonu. Ako je ovo djelo izvršeno na način da se Srpska označava kao agresorska ili genocidna tvorevina, ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će biti kažnjen kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina, stoji u tekstu novog zakona.

Takođe se precizira da ukoliko ovo počini osoba iz neke institucije ili službeno lice, biće kažnjena zatvorom od dvije do deset godina.

Milan Petković, potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, ističe da u praksi, od juče, sporne izmjene Krivičnog zakona BiH, a koje je nametnuo Incko, predstavljaju mrtvo slovo na papiru u Srpskoj.

"Sud BiH je nadležan za krivično djelo koje je nametnuo bivši visoki predstanik, dok istragu sprovodi i eventualnu optužnicu podiže Tužilaštvo BiH. Dakle, organi i institucije Srpske neće sarađivati s organima i institucijama BiH u vezi s tim izmjenama Krivičnog zakona. Recimo, MUP Srpske neće sarađivati sa SIPA niti Tužilaštvom BiH po ovom pitanju", pojasnio je za "Nezavisne novine" Petković, po struci advokat.

Milorad Dodik, srpski član Predsjedništva BiH, rekao je da će Republika Srpska poštovati svoje zakone, te da ne prihvata zakon koji je nametnuo Incko, što je pokazala i donošenjem zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika. Dodik je poručio da niko nema pravo da nameće zakone te da je apsolutno neprihvatljivo da takav zakon bude nametnut.

"Još važnija je implementacija. Ustavni sud Republike Srpske je rekao da je to u redu, prihvatili smo proceduru. Vjerovatno će to doći do Ustavnog suda BiH, koji će po inerciji sve što je doneseno u Republici Srpskoj smatrati nevažećim, ali ja moram da poručim da će zakon koji je usvojila Narodna skupština Srpske važiti. Nakon toga, nema potrebe da ponovo idemo u NS RS", rekao je Dodik za RTRS.

Bakir Izetbegović, lider SDA i predsjedavajući Doma naroda BiH, na upit kako komentariše činjenicu da je na snagu stupio zakon koji je donijela Narodna skupština RS, a kojim se odbija nametnuta odluka Incka, rekao je da očekuje reakciju i odluke OHR-a, ali da će sutra u Banjaluci inicirati da se o ovome očituje Ustavni sud BiH.

"Spremni smo u parlamentu razgovarati o Inckovom zakonu. Znam da bi srpska strana da stavi tu i 'Jasenovac'. Nema problema da razgovaramo, ali i drugi treba da rade kompromise, treba se civilizirano ponašati, treba poštovati Ustav i vladavinu zakona", kazao je Izetbegović.

Nikola Špirić, zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda BiH, ističe da nije problem da se zakoni donose u parlamentu BiH, nego da je problem ako ih nameće visoki predstavnik. Ovaj visoki funkcioner SNSD-a je dodao da je riječ o klasičnoj zamjeni teza i da SNSD-u nije problem da se zakon donese u parlamentu i da o zakonu treba razgovarati.

"Zašto ovdje nema potrebe za dijalogom? Zato što uvijek neko očekuje da će neko da nametne taj zakon. To je Božja kazna za BiH", rekao je Špirić.

Predsjednik PDP-a Branislav Borenović poručio je u razgovoru sa šefom Regionalne kancelarije Delegacije EU u Banjaluci Stefanom Donatijem da nam trebaju zakoni koji su rezultat unutrašnjeg dogovora, te da je likovanje političkog Sarajeva kontraproduktivno.