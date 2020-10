Informacija o nezakonitom djelovanju Turkovićeve nema većinu

SARAJEVO - Informacija o nezakonitom i neprofesionalnom djelovanju Bisere Turković, ministrice vanjskih poslova BiH, nije dobila potrebnu većinu u Domu naroda BiH, pa je otišla na usaglašavanje Kolegiju.

Dom naroda BiH danas nije imao potrebnu većinu za zaključak da Vijeće ministara BiH u roku od 45 dana dostavi informaciju o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH i radu ministrice Bisere Turković, te je zaključak dat na usaglašavanje Kolegiju Doma naroda BiH.

Dušanka Majkić (SNSD) kazala je da imajući na umu u kakvom je stanju ovo ministarstvo, da je jedno od najlošijih ministarstava kada je u pitanju revizija, od onoga ko dođe na čelo ovog ministarstva očekivalo se da popravi stanje, a ne da pravi nove probleme.

Pitala je zašto ministarka opstruiše dogovor u vezi s formiranjem ekspertnog tima za Trgovsku goru, čije imenovanje je podržalo Vijeće ministara.

"Nerazumni su to razlozi. Druga stvar, iako je Predsjedništvo nadležno za vođenje spoljne politike, kako se ona ne obazire na to i ne poštuje. Ona je bez konsultacija s Predsjedništvom pristala da se BiH priključi sankcijama Savjeta Evrope za neke osobe kojima je zabranjeno kretanje zbog sajber kriminala. I kineska ambasada je izrazila zabrinutost. Kako ona sve to smije raditi bez konsultacije s Predsjedništvom. Treće, u Predsjedništvu je donesen zaključak da nema prijema u DPK dok se ne napravi analiza i to po nacionalnoj zastupljenosti i da se o otome obavijesti Predsjedništvo i šta je uradila da neuspješnog direktora FIPA Gorana Milinovića imenuje na mjesto savjetnika u Pekingu. Nju ne zanima to. Instrukcije DKP-u da se zastave spuste na pola koplja za 11.jul, ne zanima nju ništa, zar srpski član Predsjedništva nije mogao uraditi tako nešto i poštujući srpske žrtve na isti način reagovati", kazala je Majkićeva obrazlažući inicijativu.

Istakla je da nije dobro da nikada niko ne odgovara pred Parlamentom za ono što radi i kako se ponaša.

Mladen Bosić (SDS) kazao je da Majkićeva ne može da ne pomene SDS i Milinovića, te rekao da je čovjek bio ambasador u četiri države i za vrijeme vlasti SDS-a i SNSD-a i da njegova uspješnost u FIPA nije tema.

"Gospodin Milinić je zaposlen u Ministarstvu vanjskih poslova još od 1997. gpodine. Gospodin Milinić je prisustvovao sastanku gdje je neki ruski oligarh dao kilogram zlata Miloradu Dodiku“, kazao je Bosić.

"Pominjete Kinu i Rusiju, pa ne težmo mi Rusiji i Kini, težimo nekim drugim Evropi. Želim da kažem da je Turković od početka zaposlenik Ministarstva vanjskih poslova i, po meni, ako iko zna taj posao iz naroda iz kojeg dolazim - to je ona. Ima Predsjedništvo, kolektivni šef države, ima gospodin Tegeltija, čija je ona zamjenica, i oni to rješavaju, a nemojte Dom naroda BiH bombardovati takvim informacijama", kazao je Asim Sarajlić (SDA), šef Kluba Bošnjaka u Domu naroda BiH.

Majkićeva je pitala zašto o tome ne bi raspravljao i Dom naroda BiH.

Denis Bećirović, delegat, rekao je da ga ne zanima stranački aspekt ove rasprave, nego ga zanima šta je cilj pritiska na Biseru Turković, koja je i zamjenica predsjedavajućeg Vijeća ministara.

"Mogu samo reći neprincipijelno, neprofesionalno. U tekstu koji nam je dostavljen, Majkićeva kaže da ministrica Turković često izlazi iz ustavnih okvira, a da ste dosljedni krenuli biste od Predsjedništva pa biste analizirali koliko puta izlazi iz ustavnog okvira, a da ste to naveli to bi imalo smisla", rekao je Bećirović, te dodao da je nezadovoljan što ministrica nije više aktivnija u Vašingtonu, Berlinu, Briselu.

Lidija Bradara (HDZBiH), šef Kluba Hrvata u Domu naroda BiH, ističe da ovaj dom ima pravo raspravljati o svemu, te da misli da ništa nije sporno da Dom naroda dobije neku informaciju.

Ona je u ime Kluba Hrvata predložila zaključak da Vijeće ministara u roku od 45 dana pripremi informaciju o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH i radu ministrice Bisere Turković.