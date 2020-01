Inicijativa o davanju imena "9. januar" ulicama i trgovima većinom sprovedena

BANJALUKA - Republika Srpska godinama brani 9. januar, dan kada je nastala, od napada sa brojnih strana, koje pokušavaju da ga ospore, tražeći njegovo brisanje iz istorije i uslovljavajući da bude pronađen neki novi datum, koji će slaviti i obilježavati kao svoj rođendan.

Da građani na njenoj teritoriji ne žele nijedan drugi datum već samo 9. januar, kao Dan Republike, potvrđeno je i na referendumu, a s ciljem jačeg sjećanja na istorijsku odluku koju je tadašnja Skupština srpskog naroda donijela tog datuma 1992. godine, prije dvije godine pokrenuta je i inicijativa da svaki grad i opština imaju ulicu, trg ili neki drugi objekat koji će nositi naziv "9. januar" .

Danas u većini lokalnih zajednica ta inicijativa je već realizovana, a u dobrom dijelu taj zadatak će biti završen u toku ove godine, kako to tvrde prvi ljudi u tim sredinama, od Novog Grada do Trebinja, piše Glas Srpske.

Novi Grad imaće trg koji će biti nazvan "9. januar". Plan nadležnih jeste da glavni trg, koji sada nosi naziv Trg Mladena Oljače, bude preimenovan.

"S obzirom na to da je Mladen Oljača veoma bitan za našu opštinu, ideja je da naša biblioteka ponese njegovo ime, jer je i on sam iz te sfere, a da sam trg nosi naziv "9. januar". Procedure još nismo promijenili, ali ćemo i to brzo", rekao je prvi čovjek Novog Grada Miroslav Drljača.

U Kozarskoj Dubici Sportsko-kulturni centar nosi naziv "9. januar", dok je skupštinska komisija u Prijedoru predložila da se jedan od trgova na ulazu u grad nazove "9. januar".

"O tome će lokalni parlament raspravljati na sjednici u februaru", kažu u prijedorskom parlamentu.

Ribnik već ima Trg "9. januar", a jedna ulica uskoro bi i zvanično trebalo da dobije tablu "9. januar" i u Kostajnici, jer je, prema riječima načelnika Drage Bundala, stanovnici već tako oslovljavaju.

"Riječ je o novoj ulici u bloku gdje će biti niz sadržaja, ali njen početak se naslanja na rijeku Taviju, koja nas stalno plavi, a čije korito moramo da regulišemo. Čim to završimo, donijećemo odluku o nazivu te ulice. Već je i zovemo "9. januar" tako da je to završena stvar", rekao je Bundalo.

Načelnica Mrkonjić Grada Divna Aničić naglasila je da postoji odluka Skupštine da neka ulica ponese naziv po tom veoma važnom datumu za RS.

"Formiran je odbor koji to radi. Očekujem da ćemo to završiti do kraja prvog kvartala ove godine", rekla je Aničićeva.

Banjaluka i Prnjavor su imali i prije inicijative iz Palate Republike po ulicu koja nosi naziv "9. januar". Na inicijativi još rade u Čelincu, gdje uvjeravaju da će uskoro biti i sprovedena u djelo.

"Bilo je priče da gradski most, koji je nedavno otvoren, bude "9. januar", ali pošto je Srbija učestvovala sa značajnim sredstvima u njegovoj gradnji, dobio je naziv upravo "Srbija". Sada imamo inicijativu da budući trg ime dobije po Danu Republike", rekao je načelnik Čelinca Momčilo Zeljković.

U Gradišci će novi gradski trg, čija gradnja još nije počela, ponijeti ime po danu kada je osnovana Republika Srpska, sportska dvorana u Srpcu od 27. rođendana Srpske nosi naziv "9. januar", a prema odluci nadležnih u Laktašima opštinski trg je nazvan po Danu Republike.

U znak na dan osnivanja Republike grad Doboj će dobiti spomen-park, koji će nositi taj naziv. Vlada Republike Srpske je krajem prošle godine rekla da je taj projekat od opšteg interesa. Davanjem naziva "9. januar" taj grad će stati u red republičkih lokalnih zajednica koje imaju ulice, trgove i druge objekte koje nose taj naziv.

"Dan Republike ćemo obilježiti, a iako nema ulice koja nosi to ime, nije isključeno da je neće biti. Imamo dosta novih ulica, a moguće je da i ulica koja bude prolazila kraj spomen-obilježja bude tako nazvana", rekao je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić.

Svoj doprinos zaštiti Dana Republike i sjećanju na taj 9. januar 1992. daće i Derventa. Novi park, nadomak obale Ukrine, koji se nalazi u finalnoj fazi izgradnje, nosi to ime. Park će biti jedinstven po tome što će imati obrise Republike Srpske, jer će gradovi i opštine koji budu željeli moći da u njemu zasade drvo i tako učvrste temelje prijateljstva.

Iako je ranije bilo priče da bi ulica u Brodu trebalo da ponese naziv "9. januar", to se, za sada, neće desiti. Odlučeno je da to bude park.

"Novi park bi trebalo da bude završen u prvom kvartalu ove godine, tako da će on nositi naziv po danu kada je osnovana Srpska", rekao je načelnik Ilija Jovičić.

Bijeljina će imati Trg "9. januar", a Pelagićevo ga je još ljetos dobilo. Lopare imaju ulicu i naselje u čast Danu Republike, a "9. januar" će nositi i ulice u opštinama koje se nalaze u okviru grada Istočno Sarajevo.

Inicijativa još nije sprovedena u djelo u Bratuncu. Prvi čovjek opštine Nedeljko Mlađenović kaže da je bio pokušaj da jedna ulica ponese to ime, ali da to nije prihvaćeno. Potvrdio je da će se po "9. januaru" zvati jedan od trgova. Slične poruke stigle su iz grada Zvornika, gdje su istakli da imaju inicijative da ulica ponese taj naziv u toku ove godine.

U Sokocu su potvrdili da će budući sportski centar, koji će biti jedan od simbola po kojima će biti prepoznatljiv, biti "9. januar", u Ljubinju je već jedna ulica ponijela naziv po datumu kada je rođena RS, a ulicu "9. januar" imaju Višegrad i Trebinje.

Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Ljubiša Ćosić je nedavno istakao da lokalni nivo ide u dobrom pravcu te podsjetio da su neki odlučili da mijenjaju postojeće nazive, a drugi da novim ulicama i objektima daju naziv "9. januar".

"Dan Republike nije stvar prkosa niti suprotstavljanja bilo kome, već pripadnosti i ljubavi prema Srpskoj, za koju je položeno mnogo života", rekao je Ćosić.

Po datumu kada je nastala Republika Srpska nazvan je jedan od najvažnijih infrastrukturnih projekata - autoput koji povezuje Banjaluku i Doboj.

I Kosovo ima "9. januar"

Izgradnja Dnevnog centra za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju u Kosovskoj Mitrovici, koji će simbolično nositi naziv "Podrži me - 9. januar" , počela je prošle godine. Predsjednik Odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji Milorad Arlov rekao je ranije da je vrijednost projekta oko 280.000 evra. U humanitarnim akcijama koje je odbor pokretao prikupljen je značajan novac za gradnju, a akcije će biti nastavljene.

Predsjednica Udruženja roditelja djece sa poteškoćama u razvoju "Podrži me" iz Kosovske Mitrovice Ivana Rakić, koja je, boreći se za zdravlje svoje kćerke Elene, osnovala udruženje s namjerom da pomogne svoj djeci Kosmeta koja imaju poteškoće u razvoju, ističe da će Dnevni centar za njihovu djecu značiti novi život.

Istorijske činjenice

Skupština srpskog naroda u BiH 9. januara 1992. godine je donijela Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda BiH, a 28. februara Ustav Republike. Skupština srpskog naroda u BiH osnovana je, naime, 24. oktobra 1991. godine, nakon što su 14. oktobra srpski poslanici preglasani u Skupštini tadašnje SR BiH.

Skupština je raspisala plebiscit o ostanku srpskog naroda u tadašnjoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, na kojem su se Srbi u BiH izjasnili u gotovo stoodstotnom procentu za ovu opciju. Muslimani i Hrvati nisu priznali rezultat plebiscita, poslije čega su svi srpski poslanici iz svih stranaka u Skupštini SR BiH nastavili rad u Skupštini srpskog naroda i počeli donošenje akata kojima je konstituisana Republika Srpska. Od desetak konstitutivnih akata koji su ustavnopravna osnova za stvaranje Republike Srpske dva su najbitnija. Prvi je Deklaracija o proglašenju Republike Srpske i, drugi, Ustav Republike Srpske.

Deklaraciju je donijela Skupština srpskog naroda Bosne i Hercegovine 9. januara 1992. a Ustav 28. februara 1992. godine.